Un total de 19 ejemplares de vida silvestre, pertenecientes a cinco especies o grupos de fauna, fueron asegurados durante un operativo interinstitucional encabezado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el tianguis del municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, donde también fue detenida una persona por presuntamente comercializarlos sin contar con la documentación que acreditara su legal procedencia.

Entre los animales asegurados se encuentran tortugas de pantano, tortugas de orejas rojas, iguanas verdes, tarántulas mexicanas de rodillas de flama y tarántulas del género Aphonopelma.

El aseguramiento se distribuyó de la siguiente manera:

6 tortugas de pantano (Kinosternon acutum).

6 tortugas de pantano (Kinosternon acutum). 6 tortugas de orejas rojas (Trachemys scripta elegans).

2 iguanas verdes (Iguana iguana).

2 tarántulas mexicanas de rodillas de flama (Brachypelma auratum).

2 tarántulas (Aphonopelma sp.).

De acuerdo con la Profepa, algunas de las especies aseguradas cuentan con categorías de protección ambiental. Cortesía

El operativo contó con la participación de elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal de Montaña, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala y el Instituto de Fauna Silvestre de la entidad, con el objetivo de detectar posibles irregularidades en la posesión y comercialización de animales silvestres.

De acuerdo con la Profepa, algunas de las especies aseguradas cuentan con categorías de protección ambiental. La tortuga de pantano, la iguana verde y la tortuga de orejas rojas están enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de protección especial, mientras que la tarántula mexicana de rodillas de flama está catalogada como especie amenazada.

Además, tres especies de los ejemplares asegurados se encuentran incluidas en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Tras la intervención, la persona detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que los 19 ejemplares quedaron bajo resguardo en las instalaciones del Instituto de Fauna y Vida Silvestre del Altiplano, donde recibirán los cuidados necesarios durante el desarrollo de las investigaciones.