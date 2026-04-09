Aseguran 170 mil litros de hidrocarburo durante cateos en Nuevo León

En dos cateos ejecutados en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron 170 mil litros de hidrocarburo.

La propia FGR informó de los operativos que derivaron de la detención por parte de elementos de Guardia Nacional y personal de Seguridad Física de Pemex de un hombre identificado como Seferino "N", quien manipulaba una manguera que estaba conectada a una toma clandestina de hidrocarburo, la cual estaba al pie de dos predios.

Tanto la persona detenida como los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la FGR que obtuvo la vinculación a proceso contra el presunto.

"Dentro del plazo otorgado por el juez, para el cierre de la investigación complementaria, a través de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el agente del Ministerio Público Federal, con apoyo de la PFM, elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, llevó a cabo los cateos en los domicilios señalados", precisó la dependencia federal.

En el primer inmueble se aseguraron 55 mil litros de hidrocarburo, así como una manguera de dos kilómetros de largo y dos cajas secas con dos contenedores.

En el segundo predio se aseguraron124 mil 750 litros de hidrocarburo, nueve fractank, dos pipas, dos tractocamiones, cuatro autotanques tipo pipas, un cubitanque, tres bombas y dos dollies.

Los inmuebles, el hidrocarburo y los objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para la integración de la carpeta correspondiente.

La manguera estaba conectada a una toma clandestina de hidrocarburo Foto: Especial

JCS