Fiscalía despliega 11 cateos en cuatro municipios de Nuevo León

Cuatro personas, entre ellas dos mujeres, fueron detenidas en 11 cateos ejecutados por la Fiscalía General de Justicia del estado por una denuncia del delito equiparable a robo en la que estaría implicada una banda de origen venezolano.

Las intervenciones se realizaron en viviendas ubicadas en los municipios de Guadalupe, General Escobedo, San Nicolás y Salinas Victoria.

Los cateos se ejecutaron el miércoles tras una denuncia por hechos ocurridos en diciembre de 2025 de una persona que al acudir a realizar operaciones bancarias fue persuadida por desconocidos para ingresar a un cajero donde le cambiaron su tarjeta.

Posteriormente, se dio cuenta que habían realizado transferencias y compras por un monto de 159 mil pesos.

Las intervenciones se realizaron en viviendas ubicadas en los municipios de Guadalupe, General Escobedo, San Nicolás y Salinas Victoria. Excélsior

En los sitios intervenidos se detuvo a cuatro personas por resistencia a particulares, y se aseguraron: tarjetas bancarias, terminales electrónicas bancarias, equipo de cómputo, teléfonos celulares, papelería diversa y un vehículo.

Los lugares cateados están ubicados en las colonias 16 de septiembre, Centro Almera, Lázaro Cárdenas, Canteras Residencial, Ex Hacienda El Canadá y Fraccionamiento Hadas, en el caso de General Escobedo, y en la colonias Anáhuac Campoamor y Dos Ríos, por lo que respecta a Guadalupe.

Además, en la colonia Industrias del Vidrio, en San Nicolás, y Bosques del Nogalar, en Salinas Victoria.

Las personas detenidas quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica mientras que los inmuebles permanecerán bajo resguardo de la corporación correspondiente.

Por esta misma indagatoria, el pasado 5 de marzo, la Fiscalía también ejecutó siete cateos en inmuebles en Guadalupe y Escobedo donde también aseguró tarjetas, terminales bancarias, documentación, computadoras, equipos electrónicos y un vehículo.