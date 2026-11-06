Arrendo Serv diversifica su portafolio de maquinaria para atender operaciones industriales de alta exigencia

Arrendo Serv, compañía mexicana con más de diez años de trayectoria, ha construido un portafolio de maquinaria que combina grúas, camiones, plataformas y equipo de transporte especializado para atender necesidades industriales que van de la construcción a la energía.

Al concentrar la venta, renta, arrendamiento, mantenimiento y servicio técnico de los equipos, la empresa creada con capital 100% mexicano simplifica la operación de sus clientes, evitando la coordinación entre distintos proveedores y ofreciendo atención especializada en cada etapa del servicio.

Su catálogo de equipos de elevación incluye grúas montadas sobre camión, grúas para terrenos difíciles y grúas todo terreno, además de equipos con canastilla aislada para trabajos en altura cerca de líneas energizadas.

A este catálogo se suman remolques lowboy, camiones y unidades de volteo, con los que la compañía participa en transporte, carga, mantenimiento industrial y suministro de vehículos especializados para los sectores energético y petrolero.

Su experiencia incluye además el suministro de equipos de seguridad industrial, camiones contra incendios todo terreno, unidades de presión-vacío, camiones con brazos articulados, grúas para servicios a pozos y equipos para transportar materiales de perforación, así como unidades auxiliares para operaciones especializadas.

Esta variedad de operaciones demanda el compromiso de mantener la maquinaria disponible, segura y en óptimas condiciones durante toda la operación, para que sus clientes puedan concentrarse en la continuidad y productividad de sus proyectos.