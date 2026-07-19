Arrastrado por la corriente: lluvias cobran segunda víctima en Chihuahua

El intenso temporal de lluvias que azota a la zona occidente del estado cobró una nueva vida este domingo, pues un hombre falleció ahogado tras ser arrastrado por la crecida del Arroyo San Antonio, cuerpo de agua que atraviesa la mancha urbana del municipio de Cuauhtémoc y cuyo volumen incrementó de forma drástica en cuestión de minutos.

De acuerdo con los reportes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil local, la alerta se activó alrededor del mediodía cuando testigos observaron a la víctima ingresar o ser sorprendida por la fuerte corriente en uno de los vados del arroyo.

Tras una rápida maniobra de búsqueda, elementos del Cuerpo de Bomberos de Cuauhtémoc lograron ubicar el cuerpo sin vida atascado metros abajo de la corriente. La zona fue acordonada por agentes de la policía local a la espera de peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) del Distrito Zona Occidente, quienes se encargaron del levantamiento e identificación formal del occiso.

Alerta máxima por temporal en la entidad

Este hecho representa la segunda muerte por ahogamiento registrada en la entidad en lo que va de la presente temporada de lluvias en circunstancias similares, luego de que las precipitaciones generaran crecidas intempestivas en arroyos, ríos y canales del estado.

Autoridades de Protección Civil de Chihuahua mantienen una alerta de prevención permanente en los 67 municipios de la entidad, advirtiendo sobre el peligro que representan los arroyos que cruzan zonas urbanas como el San Antonio en Cuauhtémoc.

Las dependencias de auxilio exhortan enérgicamente a la población, automovilistas y peatones, a abstenerse por completo de cruzar o acercarse a los cauces de agua, aun cuando la corriente parezca ser baja o segura, ya que los escurrimientos provenientes de la sierra suelen generar avenidas de agua repentinas y destructivas.