Academias de arquitectura de México y Francia firmarán convenio 

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Las academias de Arquitectura de México y Francia firmarán un convenio de colaboración, en el marco de las celebraciones del Bicentenario de las Relaciones entre los dos países (1826-2026), por parte de sus presidentas, Lilianne Ponce y Catherine Jacquot, respectivamente.

En el acuerdo, participarán como testigos los arquitectos Carlos Ruiz de Chávez, presidente de Monumental México, y Bernardo Gómez-Pimienta, en representación de la Sociedad de Miembros de la Legión de Honor, con lo que se abrirán nuevos espacios de reflexión sobre el patrimonio y la arquitectura.

Se contará con la presencia de la embajadora de México en Francia, doctora Blanca Elena Jiménez, como parte de la promoción del intercambio de conocimiento y el desarrollo de iniciativas que fortalezcan la práctica profesional de la arquitectura en ambos países.

La Fundación Monumental México y BGP arquitectura realizarán el coloquio “Arquitectura y Patrimonio. Diálogo México-Francia: 200 años”, en la ciudad de París, del 20 al 22 de abril.

En el evento se presentarán las conferencias magistrales de la arquitecta Gabriela Carrillo y de Bernardo Gómez-Pimienta, considerados dos de las voces más relevantes de la arquitectura contemporánea mexicana.

Ruiz de Chávez destacó la importancia de mostrar en Francia la calidad de la obra de estos dos arquitectos como muestra de una expresión de un país potente, que no ha renunciado a su modernidad, y cuya riqueza cultural es capaz de dialogar al más alto nivel internacional.

En el coloquio, se informó, también se presentará el cortometraje “El Color de la Luz” del cineasta Andrés Hernández, en el que se aborda el legado de Luis Barragán a las nuevas generaciones.

Se proyectará en el campus de la Université Sorbonne Nouvelle, diseñado por el Premio Pritzker, Christian de Portzamparc, generando un diálogo simbólico entre estos dos arquitectos galardonados con el máximo reconocimiento internacional en arquitectura.

Gómez-Pimienta señaló que, hacia finales de año, Francia tendrá una participación activa en México con nuevas conferencias y actividades; entre las que destaca el proyecto de “Arquitectura y Gastronomía” encabezado por el chef Indra Carrillo, el primer mexicano en lograr una estrella Michelin en Francia.

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