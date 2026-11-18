La Secretaría de Marina (Semar), a través del Centro de Mando y Control de la Armada de México (CC2-AM), ha coordinado 5 mil 595 operaciones de búsqueda y rescate en aguas nacionales, que han permitido salvaguardar la vida de 7 mil 240 personas desde que inició operaciones en 2019.

Durante este periodo, el personal naval también ha participado en la atención de mil 48 evacuaciones médicas y proporcionado asistencia a mil 586 embarcaciones que enfrentaron situaciones de emergencia en distintas regiones marítimas del país.

Semar

El CC2-AM se ha convertido en una instalación estratégica para las operaciones de la Armada de México, al concentrar información procedente de los mandos navales y mantener comunicación permanente con las unidades desplegadas, lo que permite al Alto Mando tomar decisiones ante emergencias, amenazas a la seguridad marítima y fenómenos naturales.

Cuando se registra una solicitud de auxilio en altamar, el Centro establece enlaces con las autoridades navales, capitanías de puerto y organismos nacionales o internacionales, según las características del incidente, para coordinar el desplazamiento de unidades y supervisar las labores de rescate.

Semar

Sin embargo, sus funciones no se limitan a la protección de la vida humana. También participa en el seguimiento de operaciones contra organizaciones delictivas que utilizan las rutas marítimas para el transporte de drogas.

En coordinación con la Unidad de Inteligencia Naval, el CC2-AM procesa y distribuye información operativa que facilita la localización e intercepción de embarcaciones presuntamente vinculadas con el tráfico de estupefacientes.

Semar

De acuerdo con los registros de la institución, desde 2019 las operaciones que reciben seguimiento a través de este Centro han contribuido al aseguramiento de 222.419 toneladas de cocaína en el mar.

Semar

De esa cantidad, 94.273 toneladas, equivalentes al 42.4 por ciento del total, corresponden a decomisos efectuados durante la actual administración federal.

La infraestructura también desempeña un papel importante cuando huracanes, inundaciones y otros fenómenos naturales afectan a las comunidades costeras.

Semar

En estos casos, el Centro concentra los informes sobre daños, necesidades de auxilio y despliegue de personal naval, en coordinación con la Coordinadora General de Atención a Desastres Naturales, para facilitar la aplicación del Plan Marina.

Este mecanismo permite establecer comunicación entre las Fuerzas Armadas y las autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el propósito de organizar evacuaciones, movilizar recursos y atender a la población damnificada.

Semar

Construido en 2018 y puesto en funcionamiento un año después, el CC2-AM dispone de personal especializado y sistemas de comunicación que permiten mantener el seguimiento de las operaciones navales desarrolladas en el territorio marítimo nacional.

Con esta infraestructura, la Armada de México concentra información sobre las emergencias y los operativos de seguridad, desde el rescate de tripulantes de una embarcación hasta la intercepción de cargamentos de droga, así como el despliegue de efectivos durante contingencias naturales.

Semar