Tráfico de ganado ilegal desata brote de barrenador en Tapachula

Tapachula, en la región del Soconusco, al pie del volcán Tacaná y cerca de la frontera con Guatemala, es el epicentro del brote del gusano barrenador del ganado en México, con 776 casos acumulados, de un total de 8 mil 51 en todo Chiapas, que lo colocan en primer lugar nacional de incidencia.

Es también una de las principales vías por donde reingresaron las larvas, erradicadas hace 35 años, con el ganado que cruza de manera ilegal el río Suchiate.

Arnoldo Montaño Espinoza, presidente de la Asociación Ganadera Local General de Tapachula, reveló que el tráfico de bovinos de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá continúa sin control.

“No ha cambiado, sigue pasando ganado enfermo y ese ganado es el que a nosotros nos afecta”, lamentó.

Estimó, aunque “no con certeza”, que por cada 100 cabezas legales hay 100 ilegales, que se venden a los estados del norte a entre 40 y 50 pesos el kilo.

Afirmó que integrantes de la delincuencia pagan cuotas para tener paso libre, mientras los productores locales deben cubrir trámites sanitarios y logísticos. Pidió operativos federales y que la Planta de Moscas Estériles de Metapa de Domínguez libere insectos también en el sureste.

Ante esta situación, llamó al gobierno de México para que realice operativos para frenar estas actividades ilegales que dañan al país, la región y el estado.

“Lo que yo le pido a las autoridades federales es que nos ayuden a controlar la frontera para evitar el cruce de este ganado, que es el punto clave, porque los animales pasan sin revisión sanitaria, lo que los convierte en un foco de propagación de la plaga”, advirtió.

CLAUSURAN CONVENCIÓN

El presidente de la AGT destacó que la columna vertebral del combate al Gusano Barrenador es la Planta de Moscas Estériles de Teapa de Domínguez, Chiapas “que tiene que seguir abierta y trabajando”, para que eventualmente libere insectos en la región sureste del país, y no solamente en los estados del norte que colindan con Estados Unidos.

En la Convención Nacional Ganadera 2026, en Coahuila, el presidente de la CNOG, Homero García de la Llata, reconoció que “el gusano barrenador nos puso a prueba”: el cierre de la frontera norte evitó la venta de 1.7 millones de cabezas y dejó 500 mil toneladas de carne de res de sobreproducción. Se mantienen las gestiones para abrir los cruces de Acuña y Colombia.

Anunció que se mantienen las gestiones para abrir los cruces de Acuña, Coahuila, y Colombia, Nuevo León, en beneficio de los productores de Durango, Coahuila y Tamaulipas.