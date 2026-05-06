Secretaría de las Mujeres permanece sin titular; perfil de Sasil de León gana terreno

A más de dos semanas de la salida de Citlali Hernández, la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal continúa sin una titular designada. La dependencia, encargada de coordinar las políticas públicas en materia de igualdad de género, prevención de la violencia contra las mujeres y promoción de derechos, opera bajo esquemas administrativos provisionales, situación que ha generado expectativa en distintos sectores sobre la definición del nuevo liderazgo.

La salida de Hernández se dio en el contexto de su incorporación a tareas partidistas dentro de Morena, como parte de los ajustes en la estructura interna del movimiento. La Secretaría de las Mujeres comenzó operaciones el 1 de enero de 2025, en sustitución del Instituto Nacional de las Mujeres, como parte de las reformas constitucionales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y presentadas el 3 de octubre de 2024. Su mandato expreso es diseñar, coordinar y evaluar políticas de igualdad sustantiva, lo que hace que la vacancia en su titularidad tenga implicaciones directas sobre programas activos y compromisos internacionales vigentes, entre ellos los derivados de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de la que México es Estado parte.

Especialistas en política de género coinciden en que la designación tendrá un peso simbólico y programático mayor al de otras carteras. Como ha sostenido la antropóloga Marcela Lagarde, referente internacional del feminismo mexicano y autora del concepto de feminicidio incorporado al marco jurídico nacional, en su obra sobre ciudadanía y derechos de las mujeres, los cargos públicos vinculados a la igualdad sustantiva exigen liderazgos con legitimidad identitaria, no solo capacidad técnica o administrativa. En ese marco, el perfil que llegue al cargo deberá combinar experiencia legislativa, legitimidad ante organizaciones de la sociedad civil y capacidad de interlocución con organismos internacionales.

En ese contexto, el nombre de la senadora Sasil de León ha comenzado a ganar tracción en los círculos donde se discute la sucesión. De León, quien se desempeña como legisladora por Chiapas en el Senado de la República en la LXVI Legislatura, acumula un historial de participación en comisiones vinculadas a asuntos indígenas, desarrollo social e igualdad de género en legislaturas previas, de acuerdo con registros del Senado de la República. Es, además, mujer indígena maya ch'ol, lo que le otorga una representatividad identitaria que ningún otro perfil en circulación puede acreditar de la misma manera: conoce desde la experiencia propia las brechas que la Secretaría existe para atender.

Su trayectoria en territorio onvierte lo regional en argumento de rigor, no en limitante, ya que Chiapas concentra algunos de los índices más altos de violencia contra la mujer y pobreza femenina del país, según datos del INEGI y del Índice de Paz México 2024 del Institute for Economics and Peace. A ello se suma su participación actual en las comisiones de Relaciones Exteriores y Trabajo y Previsión Social del Senado, que acreditan capacidad de negociación y construcción de acuerdos en escenarios de tensión política.

Fuentes cercanas al proceso señalan que la decisión aún se encuentra en análisis dentro de la estructura de la administración federal. Mientras tanto, la Secretaría de las Mujeres continúa sin titular en un momento donde la definición del liderazgo será determinante para garantizar continuidad institucional, coordinación con los 32 mecanismos estatales de adelanto de las mujeres y cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos.