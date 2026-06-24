Anuncian nuevo hospital del IMSS en Guaymas con inversión de más de 4 mil MDP

En el marco de la reciente gira de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum por el estado de Sonora, el gobernador Alfonso Durazo, anunció la próxima construcción del nuevo Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de Guaymas.

El proyecto, que ya se encuentra en proceso de licitación, contará con una inversión total de 4 mil 384 millones de pesos destinados tanto a la obra civil como a su equipamiento.

Este nuevo nosocomio se edificará sobre una superficie de 64 mil 582 metros cuadrados y contará con una capacidad de 190 camas y cinco quirófanos. Su infraestructura permitirá ofrecer atención en 38 especialidades médicas, entre las que destacan: área de urgencias, terapia intensiva, auxiliares de diagnóstico completo, banco de sangre, alergología y endoscopia.

Con esta obra se prevé beneficiar directamente a un total de 122 mil 766 derechohabientes de la región de Guaymas. Durante la conferencia de prensa, el mandatario estatal también ofreció detalles sobre la supervisión del nuevo hospital que se construye en el municipio de San Luis Río Colorado, el cual presenta actualmente un avance del 57 por ciento y una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos.

Durazo Montaño detalló que, una vez que esta nueva unidad entre en funciones, las antiguas instalaciones del IMSS en dicha localidad serán renovadas para convertirse en un hospital perteneciente al ISSSTE.

Finalmente, el titular del Ejecutivo estatal informó que la presidenta Claudia Sheinbaum ratificó una inversión adicional de mil 800 millones de pesos para los trabajos de ampliación y modernización de la carretera Sonoyta-Puerto Peñasco.

Actualmente ya se encuentran en proceso de licitación ocho tramos de esta vialidad, los cuales abarcan del kilómetro 6 al 94+270, consolidando así los proyectos estratégicos de conectividad y salud para la entidad.