En un año se generaron más de 422 mil nuevos empleos permanentes: Sheinbaum

En un año se generaron en México más de 422 mil nuevos empleos permanentes, informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde Palacio Nacional en su conferencia mañanera.

Los datos fueron presentados por el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, quien mencionó que en México la tasa de desempleo es de 2.4 por ciento, una de las más bajas entre los países que integran la Organización Mundial de Comercio.

Breve resumen: 422 mil empleos más, entre enero-marzo del 2025 y enero-marzo del 2026. Marzo de 2026, el marzo de mayor número de empleos formales de la historia”, afirmó la titular del Ejecutivo.

Marath Bolaños puntualizó que en marzo de 2026 se contabilizaron 60.2 millones de personas ocupadas (tanto formales como informales), de ellas, se sumaron 240 mil nuevos empleos en marzo de este año (entre formales e informales).

Marath Bolaños puntualizó que en marzo de 2026 se contabilizaron 60.2 millones de personas ocupadas (tanto formales como informales). Cuartoscuro

De acuerdo con Zoé Robledo, titular del IMSS, ante ese instituto hay registrados 22.7 millones de puestos de trabajo formales, de ellos, 32 mil 930 se crearon en marzo, 2027 mil 604 se generaron en el transcurso del año, y 259 mil 570 se crearon en un año.

El promedio de salario entre las personas con trabajo formal es de 663.5 pesos diarios. Robledo estableció la diferencia entre los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INEGI) arroja datos distintos a los del IMSS, y no pueden ser comparados, pues la del INEGI contempla empleos informales.

“Muchos analistas tomaron el dato de ENOE, la estimación de ENOE, que viene de la encuesta, y la utilizaron como si fuera la de puestos de trabajo formal registrados ante el Seguro Social. Por descuido, o por mala intención quizá, reportaron que ¿el empleo formal en el país había caído’.

De acuerdo con Zoé Robledo, titular del IMSS, ante ese instituto hay registrados 22.7 millones de puestos de trabajo formales. Cuartoscuro

Y la diferencia es mucha, porque esta idea de que había 227 mil empleos formales perdidos en el primer trimestre contrasta mucho con el dato del IMSS. Pero el dato del IMSS no es una encuesta, es un registro administrativo nominal, es decir, son personas con nombre y apellido que trabajan en un centro de trabajo, que cotizan, que pagan cuotas y que tienen variaciones mes con mes en cada sector”, detalló el titular del IMSS.

En contraste, dijo Robledo, la ENOE mide los empleos formales, pero también incluye a los “trabajadores por cuenta propia, empleadores, ayudantes sin sueldo en un negocio familiar”, etcétera, que no tiene salario fijo, sin prestaciones y no pagan contribuciones.

Reproducir

fdm