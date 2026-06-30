Andrés Mijes busca cruzar la meta de la transformación con jóvenes deportistas

El aspirante a coordinador estatal de la Defensa de la Transformación, Andrés Mijes, sostuvo un encuentro de diálogo con jóvenes atletas de diversas disciplinas en la zona metropolitana, con el objetivo de recopilar sus demandas en materia de movilidad, seguridad y subsidios deportivos. Durante la reunión, los deportistas denunciaron un abandono institucional por parte del Gobierno del Estado, señalando que la falta de apoyos económicos oportunos los obliga a recurrir al boteo en cruceros viales para costear sus viajes a competencias nacionales e internacionales.

Los atletas expusieron que las deficiencias en el sistema de transporte urbano representan uno de los principales obstáculos en su preparación diaria, provocando traslados de hasta dos horas para llegar a sus centros de entrenamiento. Asimismo, los jóvenes manifestaron su preocupación ante las condiciones de inseguridad que imperan en la entidad y la carencia de espacios dignos equipados para la práctica deportiva de alto rendimiento.

En respuesta a los testimonios recopilados, Mijes afirmó que la única vía para construir soluciones reales a las necesidades de Nuevo León consiste en escuchar directamente a quienes viven la problemática desde las bases sociales. Subrayó que el deporte es una herramienta indispensable para el fortalecimiento del tejido social, por lo que resulta urgente que las delegaciones estatales cuenten con un respaldo gubernamental sólido y estructurado.

"Necesitamos trabajar mucho con los deportistas. Necesitamos que llegue la transformación a Nuevo León, y que Nuevo León gane por primera vez en 20 años la Olimpiada Nacional", indicó el aspirante, quien enfatizó que estas mesas de trabajo continuarán de manera permanente con diversos sectores productivos y sociales de la entidad para integrar una agenda ciudadana conjunta de cara al futuro.