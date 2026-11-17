El Gobierno de México consolidó la expansión nacional del programa "Senderos Seguros: Camina Libre, Camina Segura", una estrategia de recuperación urbana coordinada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que busca garantizar traslados cotidianos libres de riesgo hacia escuelas, hogares y centros de trabajo, con énfasis prioritario en la protección de las mujeres, pero diseñada para el beneficio integral de toda la población sin distinción de sexo o edad.

De acuerdo con el balance oficial dado a conocer por la dependencia federal, durante este 2026 la iniciativa mantendrá su despliegue territorial en el Estado de México y sumará intervenciones estratégicas en Michoacán, como parte de las acciones contempladas dentro del Plan por la Paz y la Justicia.

En territorio mexiquense, donde entre septiembre de 2025 y febrero de 2026 se rehabilitaron 148 senderos y 250 vialidades a lo largo de 200 kilómetros en diez municipios —obra que requirió 600 millones de pesos, la instalación y modernización de 33 mil 600 luminarias y benefició a 3.14 millones de habitantes—, la administración federal dará continuidad al proyecto este año mediante la intervención de otros 300 kilómetros de calles, respaldados por una nueva bolsa de 900 millones de pesos.

Respecto a la ampliación en Michoacán, la SICT detalló que los trabajos se concentran actualmente en los municipios de Coeneo y Tzintzuntzan, donde se ejecutan mejoras en 22 kilómetros de corredores peatonales con una inversión asignada de 22 millones de pesos.

Estas acciones se suman a los resultados previamente alcanzados en el norte del país, específicamente en San Luis Río Colorado, Sonora, demarcación en la que el programa ya opera sobre 40 kilómetros tras ejercer un presupuesto de 100 millones de pesos en favor de 200 mil residentes.

El esquema operativo de la SICT, ejecutado en estrecha coordinación con gobiernos estatales y municipales, comprende la rehabilitación de banquetas, el mejoramiento de fachadas, la creación de arte urbano y la renovación del alumbrado público. Con ello, las autoridades apuntan a devolver tranquilidad a los ciudadanos y fortalecer el tejido social al transformar vialidades deterioradas en espacios seguros de convivencia familiar.