AMLO reaparece y pide donaciones para apoyar al pueblo de Cuba

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció públicamente este jueves con un mensaje difundido en redes sociales en el que llamó a la ciudadanía a apoyar con donaciones al pueblo de Cuba. Aunque aseguró que se mantiene en retiro, subrayó que no puede permanecer indiferente ante lo que considera un intento de “exterminio” contra la isla por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía.

En su publicación, López Obrador recordó las palabras del general Lázaro Cárdenas, quien defendía la solidaridad con los pueblos latinoamericanos: “No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra”.

“Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”, escribió en su cuenta de X, donde suma más de 10 millones de seguidores.

El exmandatario pidió realizar aportaciones a través de la asociación civil Humanidad con América Latina, creada por ciudadanos, escritores y periodistas. Según explicó, los recursos se destinarán a la compra de alimentos, medicinas, petróleo y gasolina para la población cubana.

En consecuencia, invito a que todos depositemos en la cuenta de la asociación civil Humanidad con América Latina, abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, y ayudar al pueblo cubano. ¡Que cada quien aporte lo que pueda!”

No es la primera vez que López Obrador rompe su silencio desde que dejó la presidencia. El pasado 3 de enero, también se pronunció contra el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela que derivó en la detención de Nicolás Maduro, calificándolo como un “atentado a la soberanía” y un acto de “tiranía mundial”. En esa ocasión, afirmó: “Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial”.