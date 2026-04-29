Les disparan la comida a los pequeños

Se lanzó una iniciativa que tiene como objetivo ofrecer alimento a niños en situación vulnerable y crear momentos que nutren el corazón.

Ivonne Madrid, directora de Fundación Alsea, reconoció la gran labor que se ha podido realizar con grandes cadenas que aportan importantes beneficios al país.

Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

“Sin duda, han sido aliados muy importante para nosotros, este año prueba de ello es que logramos resolver a través de nuestra campaña con clientes, colaboradores y aliados, entre otros, más de 62 millones de pesos, de los cuales, un poco más del 10 por ciento esos recursos vienen de la marca, de sus clientes, de sus productos con causa”, indicó.

Un solo corazon por la ninez, Vips y fundacion Alsea, A.C.En la imagen, Jaime Vasquez, Dir. Gral. VIPS (traje Superman), Ivonne Madrid, Directora de Fundacion ALSEA (traje de SuperGirl), Jack Soutasky, presidente CANIRAC CDMX.Foto: Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22 Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

Agregó que la fundación que encabeza tiene 20 años llevando a cabo labores sociales, principalmente en la lucha contra la inseguridad alimentaria, así como por la educación y el empleo en el país.

Han desarrollado también el programa denominado Integra, que otorga para las personas que se encuentran en entornos desfavorables, con el propósito de que continúen con un desarrollo sano y estable.

Ciudad de Mexico.29 abril 2026.Un solo corazon por la ninez, Vips y fundacion Alsea, A.C.En la imagen, Jaime Vasquez, Dir. Gral. VIPS (traje Superman), Ivonne Madrid, Directora de Fundacion ALSEA (traje de SuperGirl), Jack Soutasky, presidente CANIRAC CDMX.Foto: Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22 Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

También la Red de Bancos de Alimentos, donde también las marcas cada vez que hacen una reapertura o remodelación, donan toneladas de granos como arroz y frijol a más de 1.4 millones de personas.

Asistieron también al evento, representantes y beneficiarios de la Red de Bancos de Alimentos de México (BAMX), de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac-CDMX) y de la Dirección Ejecutiva de Apertura de Negocios Inmobiliarios.