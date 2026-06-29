Amenaza con lanzarse de un segundo nivel para exigir audiencia con la gobernadora de Morelos

La activista proderechos de discapacitados Beatriz Maldonado Fragoso, amenazó con lanzarse del segundo nivel del Palacio de Gobierno de Morelos, para exigir una audiencia con la gobernadora Margarita González, tras varios meses de solicitarla y no ser atendida, tras convencerla de que no intentará hacerse daño escuchó su propuesta de transporte público adaptado para discapacitados que no existe en Morelos.

La activista logró ingresar hasta el segundo nivel del Palacio de Gobierno, donde brincó el barandal y se sentó en una cornisa, desde donde a gritos solicitó ser escuchada, mientras la gobernadora realizaba una conferencia de prensa para anunciar descuentos a estudiantes y adultos mayores, tras autorizar un incremento del 30% al costo de pasaje público; es decir, que la mínima paso de 10 a 13 pesos.

La activista Beatriz Maldonado Fragoso amenazando con tirarse desde un segundo piso Foto: Especial

Las actividades al interior del Palacio de Gobierno se han complicado, luego de que integrantes del colectivo Colonias Unidas de Cuernavaca mantienen un plantón desde hace tres días para exigir que la mandaría estatal derogue el decreto de incremento a la tarifa del trasporte.

En su asamblea diaria acordaron que a partir de este miércoles el plantón será permanente día y noche, y que iniciarán una huelga de hambre para impedir que entre en vigencia el incremento a la tarifa, de un transporte público cuyas condiciones es de chatarra con una edad promedio de 30 a 40 años por unidad, y del total sólo una aprobó la revista mecánica.

Tras recibir a la activista, la gobernadora salió a convivir con decenas de integrantes de asociaciones estudiantiles, que serán beneficiados con el programa de descuentos.