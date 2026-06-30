Amazon Business apuesta por las empresas

Amazon Business, la plataforma empresarial de Amazon se encuentra diseñada para que empresas, instituciones y organizaciones realicen compras para sus operaciones con herramientas específicas de gestión y control.

De esta manera se pueden concentrar las compras indirectas en un solo lugar y reducir la complejidad de gestionar múltiples proveedores.

Más de seis millones de clientes corporativos de diferentes industrias alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Japón, Australia e India, compran en Amazon Business.

En entrevista para Excélsior, Andrea Echeverry, Ejecutivo de cuenta de CPS, comentó que uno de los principales retos de las empresas es administrar las llamadas compras indirectas o "tail spend", es decir, adquisiciones de menor volumen que suelen realizarse con numerosos proveedores y por tal razón Amazon Business busca simplificar este proceso al ofrecer acceso a millones de productos desde una sola cuenta empresarial.

La plataforma permite establecer distintos niveles de permisos y flujos de aprobación para controlar las adquisiciones realizadas por empleados. De esta forma, las empresas pueden definir qué usuarios pueden comprar, cuáles requieren autorización y qué categorías o productos tienen restricciones.

Asimismo, ofrece herramientas de analítica que generan reportes detallados sobre pedidos, cobros y tendencias de compra, así como listas empresariales para organizar productos de uso recurrente.

Amazon Business también cuenta con una membresía adicional denominada Prime Business, que incluye beneficios como envíos gratuitos en productos Prime, entregas más rápidas, políticas avanzadas de compra y herramientas para monitorear el gasto empresarial.

La digitalización de las adquisiciones corporativas permite simplificar la gestión de proveedores, optimizar procesos internos y mejorar la visibilidad del gasto empresarial.

Principales beneficios de Amazon Business

Entre los beneficios destacan descuentos exclusivos para empresas, que pueden alcanzar hasta 20% de ahorro en determinados productos respecto a los precios de la tienda tradicional de Amazon, además de la posibilidad de incorporar múltiples usuarios bajo una misma cuenta.

También destaca su cobertura logística, que alcanza alrededor del 98% de los códigos postales en México, así como el acceso a millones de productos, la posibilidad de realizar devoluciones y un servicio de atención disponible las 24 horas.

Las empresas pueden pagar mediante tarjetas de crédito o débito, transferencias electrónicas (SPEI) y recientemente, a través de un esquema de pago contra factura a 30 días, una modalidad nueva que permite diferir los pagos con previa aprobación de una línea de crédito por parte de Amazon.

Para las empresas que así lo necesiten, la compañía cuenta con un sistema de facturación automática aplicable a los productos identificados con la leyenda "factura disponible al momento". Para el resto de los artículos, el proceso de facturación debe gestionarse directamente con el vendedor correspondiente.

También ofrece integraciones con sistemas empresariales de compras y gestión de recursos (ERP), permitiendo conectar procesos existentes con Amazon Business mediante herramientas como PunchOut.

Amazon Business continúa desarrollando nuevas funcionalidades a partir de la retroalimentación de los clientes, con el objetivo de adaptar la plataforma a las necesidades cambiantes de las operaciones empresariales.