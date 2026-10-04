Niña de 13 años cae desde puente vehicular; su papá la buscaba por GPS

Una menor de 13 años de edad resultó lesionada tras caer desde un puente vehicular, en el municipio de Guadalupe, en el estado de Nuevo León.

Los hechos tuvieron lugar la tarde de este sábado 3 de octubre en el puente vehicular ubicado sobre la avenida López Mateos y el bulevar Miguel de la Madrid.

Fue alrededor de las 17:30 horas el suceso provocó la movilización de elementos de seguridad y de distintos cuerpos de auxilio.

De acuerdo con los primeros informes, la menor había salido de su domicilio sin avisar y fue su padre quien logró ubicarla mediante el GPS de su teléfono momentos antes del incidente.

Elementos de emergencia atendieron a la menor y la trasladaron hacia un hospital de la localidad para que pudiera recibir atención médica. Aunque la menor presentó algunas lesiones, sobrevivió al hecho.

Al lugar llegaron rápidamente decenas de personas que buscaron observar la escena en las inmediaciones de este puente vehicular.

Joven muere tras caer de la estación del Metro

Este hecho tuvo lugar al mismo tiempo en que joven murió tras caer desde la estación del Metro Universidad, esto en el municipio de San Nicolás de los Garza, también en el estado de Nuevo León.

De forma extraoficial, se reportó que el joven había sido identificado como Diego y que tenía 22 años de edad. También se reportó que era estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Testigos reportaron que el joven había ingresado a la estación del Metro Universidad y después se habría lanzado de manera intencional desde las escaleras que conectan con el área donde se aborda el Metro.

El joven cayó desde una altura aproximada de cinco metros, ante ello al lugar llegaron elementos de distintos cuerpos de auxilio, quienes le brindaron atención médica al joven; sin embargo, aunque se le dio reanimación cardiopulmonar (RCP), el joven falleció en el lugar.

Metrorrey confirma el fallecimiento del joven

Horas después del suceso, Metrorrey confirmó a través de sus redes sociales el fallecimiento del joven.

Se informó mediante redes sociales que "el día de hoy, alrededor de las 3:30 p.m., una persona presuntamente se arrojó desde el andén de la estación Universidad de la Línea 2 del Metro hacia la avenida Universidad".

Se agregó que al lugar "acudieron elementos de Protección Civil del STC Metrorrey, Protección Civil de Monterrey, Protección Civil San Nicolás, Fuerza Civil, Policía San Nicolás y Cruz Roja, quienes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), no obstante, la persona lamentablemente falleció”.