Amagan con multas a los restauranteros previo al arranque del Mundial

A cuestión de horas de que arranque la fiesta mundialista, Ignacio Alarcón, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac), alertó a los dueños de estos negocios a no usar palabras registradas por la FIFA al momento de anunciar sus promociones, pues pueden hacerse acreedores a multas.

La FIFA trae demasiados candados para el tema de la promoción de tu restaurante, de tu negocio, en usar palabras que ellos tienen los derechos de marca, como es el tema del Mundial, el tema de FIFA, el tema de la Copa. En fin, hay muchas marcas paralelas que no podemos usar hoy en día, porque también va a haber multas muy fuertes si tú estás usando esas marcas”, declaró.

En entrevista, el empresario sostuvo que en México hay más de 750 mil restaurantes, por lo cual, la atención estará puesta en los de mayor tamaño, son los que estarán bajo la lupa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)y de la FIFA.

“Para que el IMPI pueda ir a verificar, previamente la empresa que tiene los derechos tiene que señalar y denunciar que tal restaurante o tal comerciante o tal ciudadano está lucrando con los derechos que tiene el de marca”, reveló.

De acuerdo con Alarcón, al operar tantos restaurantes en México, las autoridades “se van a ir por las marcas grandes, por los negocios que representan más volumen de gente, de los que tienen mucha presencia mediática a nivel nacional”.

Señaló que las zonas más verificadas serán los corredores turísticos de las ciudades sedes, donde están ubicadas grandes marcas de restaurantes y donde se anticipa una alta afluencia de comensales.

Canirac señala que cobrar “cover” atraerá muchos problemas

Ante la posibilidad de que algunos restaurantes quieran cobrar “cover” por ver los partidos, Alarcón advirtió que este cobro podría generar “problemas”.

Ahí sí puedes tener un poquito más de problema. No es lo mismo que tú vendas tu carta normal y que, pues, mi restaurante sigue abierto normal, nada más que vas a pasar la transmisión, a que yo venda un cover, porque ahí estás todavía lucrando más, porque estás vendiendo la silla. Mi sugerencia es que no, que no cobres un cover, que abras tu carta normal”.

El representante de los restaurantes también se refirió a la transmisión de los partidos en los establecimientos.

“Los derechos para la transmisión a nivel nacional los compró Televisa de la mano de Izzi y Sky. De ahí hay dos vertientes, uno para el tema comercial y otro para el tema residencial. Para el tema residencial, lo trae VIX, te suscribes y puedes ver todos los juegos del mundial”, expuso.

*mcam