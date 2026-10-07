Alumnos del IPN crean simulador de tráfico de trenes para la Línea 9 del Metro

Cuatro alumnos del IPN desarrollaron la versión 1.0 del simulador integral de tráfico de trenes de la Línea 9 del Metro.

El prototipo tiene el propósito de fortalecer la capacitación y el entrenamiento de los reguladores de los puestos centrales de control, principalmente para actuar ante situaciones extraordinarias que interrumpen el servicio, informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC) a través de un comunicado.

Los estudiantes concluyeron el proyecto, que contó con el asesoramiento de personal técnico especializado del Metro, así como de docentes de ingeniería ferroviaria y de la academia de física del IPN”, señaló el organismo.

Estudiantes del IPN entregan la versión 1.0 del simulador de tráfico ferroviario para la Línea 9, diseñado para entrenar al personal del Metro ante contingencias. Especial

Los estudiantes Pablo Gerardo Vázquez Pérez, Luis Adrián Rodríguez Valera, Pedro Tristán Suárez Mendoza y Donovan Alexis Machuca Muñetón fueron los encargados de desarrollar el simulador, con la guía de Francisco Bojórquez Hernández, jefe del programa académico de ingeniería ferroviaria de la UPIICSA y exdirector del STC.

En la ceremonia de entrega, realizada en las instalaciones de Zacatenco, Adrián Rubalcava, director del STC Metro, resaltó el compromiso del IPN con la formación de generaciones de profesionales que aportan sus conocimientos no solo al Metro, sino también a la movilidad de la Ciudad de México y del país.