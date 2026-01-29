Alumno de secundaria pierde dos dedos en accidente de transporte escolar

Un accidente automovilístico la tarde de este jueves entre un transporte escolar y una camioneta blanca dejó como saldo dos alumnos de secundaria lesionados, en calles del municipio de Santiago, Nuevo León.

El reporte se recibió a las 13:27 horas de este jueves, en el cruce de las calles Duraznos y Los Olivos, en la colonia Las Huertas.

Dos alumnos de la secundaria Emiliano Zapata que viajaban a bordo del transporte escolar resultaron heridos; uno de ellos sufrió la amputación de dos dedos de la mano, según las autoridades en el lugar.

Tras ser valorados por paramédicos en el lugar, ambos fueron trasladados a un hospital de la localidad para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con información de las autoridades, de manera preliminar se señaló como presunto responsable al conductor de la camioneta Nissan, quien habría provocado el percance.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil municipal y Fuerza Civil.

Vuelca camión de transporte de personal

Días atrás, pero en el municipio de Pesquería, un camión de transporte de personal volcó dejando como saldo al menos seis personas lesionadas.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el accidente fue reportado alrededor de las 06:46 horas en la zona de Gran Dinastía, donde un camión de personal sufrió una volcadura por causas que aún no han sido determinadas.

Al arribar al sitio, los rescatistas localizaron un camión de transporte de personal volcado, el cual ya era atendido por elementos de Tránsito y Protección Civil de Pesquería, quienes se encontraban valorando a seis personas que viajaban en la unidad.

¿Quiénes fueron los lesionados?

Tras la evaluación médica, tres de los pasajeros, identificados como Beatriz Elena Prieto de 32 años de edad; David Torres de 52 y Arturo Gutiérrez de 41 años, fueron trasladados al Hospital General de Zona No. 67 del IMSS para recibir atención especializada, mientras que el resto no presentó lesiones de gravedad.

Protección Civil de Pesquería atendió un derrame de diésel provocado por el percance, logrando controlar la situación y descartando riesgos adicionales en la zona. Posteriormente, el sitio quedó bajo resguardo de Tránsito y Protección Civil municipal.

El vehículo involucrado es un camión International color blanco, perteneciente a la empresa Milán. Las autoridades correspondientes quedaron a cargo de las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Conductora vuelca su camioneta

En el municipio de San Pedro, en Nuevo León, la volcadura de una camioneta se registró en la avenida Gómez Morín en San Pedro, sin que se reportaran lesionados.

El percance tuvo lugar a las 11:35 horas de este sábado a la altura de la colonia Valle de San Ángel Sector Fránces.

Se informó que una mujer de la tercera edad era quien conducía la unidad, la cual quedó volteada con los neumáticos hacia arriba luego de que presuntamente la conductora perdiera el control.

El percance fue atendido por Protección Civil de Nuevo León y San Pedro. También acudió una ambulancia de la Cruz Roja. La femenina fue valorada por los paramédicos, quien aseguró no presentar molestias, por lo que rechazó ser trasladada a un hospital.

