Alumno de la facultad de Contaduría es asesinado a balazos en Ciudad Universitaria

Un estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue asesinado a balazos en una de las puertas de Ciudad Universitaria, en Culiacán.

Se trata de Junior Alexis, de 17 años de edad, atacado a balazos por un hombre armado, en una de las puertas de acceso en el sector norte, frente a la Facultad de Derecho.

El cuerpo de menor de edad quedo sobre la banqueta, en una de las paradas del transporte público, ubicada por el boulevard Universitarios, donde se encontraba en compañía de otra persona, minutos antes del ataque.

Al recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego, provenientes de las instalaciones de Ciudad Universitaria, decenas de elementos se trasladaron al sitio, quienes encontraron el cuero de Junior Alexis en el lugar entes mencionado.

Las autoridades intentaron brindarle los primeros auxilios; sin embargo, el menor falleció instantemente, a consecuencia de las heridas producidas en distintas partes de su cuerpo, por lo que dieron aviso a peritos de la Fiscalía General del Estado, para realizar las primeras diligencias.

Al darse a conocer el ataque, algunos de sus familiares se trasladaron a Ciudad Universitaria, donde confirmaron los datos generales del menor asesinado, vecino del fraccionamiento Providencia.

Al revisar algunos antecedentes, se logró averiguar que Junior Alexis había sido reportado como desaparecido el 22 de junio de 2026, después de haber acudido a una colonia al sur de Culiacán. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas emitió una ficha de búsqueda para intentar dar con su paradero, misma que fue desactivada al día siguiente, después de haber sido encontrado, pero sin dar a conocer mayores detalles.

Después de lo ocurrido, la Universidad Autónoma de Sinaloa emitió este miércoles un comunicado para lamentar lo ocurrido afuera de Ciudad Universitaria, confirmado que se trataba de un alumno de su institución.

Además, se dijeron dispuestas a colaborar con las autoridades para esclarecer lo ocurrido, al mismo tiempo que exigieron justicia por su asesinado.

Por estas mismas razones, la universidad anunció un ajuste de horarios, para evitar exponer a sus alumnos a la violencia que actualmente se vive en Sinaloa. La Universidad Autónoma de Sinaloa detalló que tendrán un horario presencial de 7 a 18 horas y, con clases virtuales para los turnos nocturnos. El recorte de horario será en todas las instalaciones de la universidad, y serán aplicadas de manera inmediata en toda la zona centro.