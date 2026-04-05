Alistan "fast track" para Plan B en estados; prevén validez constitucional el 18 de abril

La Cámara de Diputados y al menos 19 congresos estatales se alistan para concretar, en un esquema de fast track, el proceso legislativo del Plan B de la reforma electoral. El objetivo es formalizar esta misma semana la reducción de 190 regidores en 59 municipios y la cancelación de 182 síndicos en 40 ayuntamientos de todo el país.

La Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro citó a sesión este martes para aprobar el dictamen. Se prevé que el pleno lo avale el miércoles y se envíe de inmediato a las legislaturas locales. Estados como Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, CDMX y Sinaloa, entre otros, tienen planeado analizar y votar la minuta entre la tarde del miércoles y el viernes de esta misma semana.

Calendario de aprobación

De acuerdo con legisladores federales consultados por Excélsior, la ruta crítica de la Secretaría de Gobernación con los estados busca los siguientes hitos:

Miércoles 8 de abril. Aprobación en el Pleno de la Cámara de Diputados. 10 al 13 de abril. Obtención de los votos aprobatorios de al menos 17 Congresos estatales (mitad más uno). 18 de abril. Declaratoria de validez constitucional en el Congreso de la Unión.

Urgencia en los municipios

Aunque el Plan B contempla la anulación de bonos en el INE y el TEPJF, así como un recorte del 15% al presupuesto del Senado en un plazo de cuatro años, lo que urge es la adecuación del artículo 115 constitucional.

Para autoridades electorales se prevé el fin de bonos y prestaciones. Cuartoscuro

La reforma establece un tope máximo de 15 regidores por ayuntamiento. Según datos del INEGI, esta medida impactará a partir de 2027 a municipios clave como:

Coahuila: Saltillo, Torreón y Monclova.

Saltillo, Torreón y Monclova. Nuevo León: Monterrey, Apodaca, Guadalupe y San Nicolás de los Garza.

Monterrey, Apodaca, Guadalupe y San Nicolás de los Garza. Tamaulipas: Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Tampico.

Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Tampico. Guerrero: Acapulco.

Acapulco. Hidalgo: Pachuca y Tulancingo.

Hachazo presupuestal a congresos

La aplicación del Plan B tendrá su impacto más severo en las finanzas de los legislativos locales. La nueva disposición del artículo 116 limita el presupuesto de los Congresos estatales a un máximo del 0.70% del presupuesto total de su entidad.

Morelos y Tlaxcala serán los congresos con más reducciones.

Esta medida generará un ahorro de 4 mil 334 millones 662 mil 613 pesos, recursos que deberán reorientarse a obra pública. Los estados con mayores recortes serán:

Morelos y Tlaxcala. Perderán tres de cada cinco pesos de su presupuesto actual (recortes de hasta el 59.5%). Nayarit, Michoacán y Quintana Roo. Ajustes superiores al 30%. Baja California, Zacatecas y CDMX. Recortes escalonados entre el 6.4% y el 25%.

A diferencia de las leyes secundarias federales, que no tienen veda legislativa por no ser estrictamente electorales, la reforma constitucional requiere celeridad para dar certeza a los estados que renovarán ayuntamientos en los próximos ciclos.