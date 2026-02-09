La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 9 de febrero de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su conferencia mañanera del 9 de febrero de 2026 desde Palacio Nacional en la Ciudad de México, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Mañanera de Sheinbaum hoy 9 de febrero de 2026

8:17 Horas | Sheinbaum celebra mensaje de unidad de Bad Bunny en el Super Bowl; "muy interesante"

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el mensaje de unidad que mandó Bad Bunny durante su presentación en el medio tiempo del Super Bowl, la cual estuvo cargada de simbolismos y rechazo a las políticas migratorias de Estados Unidos, entre otros temas.

"Muy interesante que haya cantando en español en el Super Bowl y que el mensaje sea la unión del continente americano. Entonces está hablando del continente americano, entonces muy interesante y muchos símbolos en efecto. En efecto, el mejor antídoto contra el odio es el amor", comentó.

8:09 Horas | Sheinbaum llama a EU a quitar sanción a países que envíen petróleo a Cuba; seguirá ayuda humanitaria

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a Estados Unidos a quitar la sanción a países que envíen petróleo a Cuba tras calificar ésta como "injusta", ya que, dijo, independientemente de que no se esté de acuerdo con el régimen cubano, el único que resulta afectado con estas decisiones es el propio pueblo de la isla, por lo que anunció que siguen realizando las gestiones diplomáticas necesarias para recuperar el envío de crudo sin que se les apliquen aranceles.

"No están bien las sanciones que afectan al pueblo, puede uno no estar de acuerdo con el régimen del gobierno de Cuba, pero no debe afectarse a los pueblos nunca", dijo la mandataria y afirmó que seguirá la ayuda humanitaria hacia la isla tras el envío de 814 toneladas.

7:41 Horas | Entregarán tarjeta Bienestar a adultos mayores y mujeres que se registraron en diciembre

La Secretaría del Bienestar, a cargo de Ariadna Montiel, entregará a partir de mañana y hasta el 14 de febrero la tarjeta Bienestar a los adultos mayores y mujeres que se registraron en diciembre para recibir la pensión que otorga el gobierno federal, por lo que desde ayer les llegó un mensaje SMS en el que les informaron el día, la hora y el lugar al que deberán acudir para recibir su plástico.

La funcionaria detalló que cada dos meses se abre el registro para ser beneficiario de la pensión y anunció que éste abrirá de nuevo a partir del próximo 16 y hasta el 22 de febrero, con lo que los adultos mayores que cumplieron 65 años y las mujeres que ya cumplieron 60 años podrán registrarse para sumarse al padrón de beneficiarios, quienes deberán presentar: CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y proporcionar un teléfono de contacto.

