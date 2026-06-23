Alianza estratégica entre Aguascalientes y Alemania impulsa empleo y la innovación industrial

El estado de Aguascalientes consolidó su posición como uno de los destinos más atractivos para el capital extranjero en el Bajío al registrar una inversión extranjera directa proveniente de Alemania de 96.3 millones de dólares durante el primer trimestre de 2026. Esta cifra ubica al país europeo en el tercer lugar de las naciones con mayor inversión en la entidad federativa. Actualmente operan 16 empresas alemanas en territorio hidrocálido y, durante la actual administración estatal, se han concretado tres proyectos de gran relevancia con las firmas mundiales Balluff, Contitech y Bosch, los cuales suman un capital conjunto de 34 millones de dólares y la generación de mil 300 empleos formales.

Con el objetivo de robustecer esta relación comercial, educativa y cultural, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de Alemania en México, Clemens Von Goetze. En el encuentro, donde también se realizó la presentación oficial de Bernd Rohde como nuevo cónsul honorario de Alemania en León, Guanajuato, la mandataria estatal enfatizó que la entidad ofrece ventajas competitivas esenciales como una ubicación geográfica estratégica, capital humano altamente capacitado, infraestructura de vanguardia y, de manera primordial, un clima de seguridad y certeza jurídica para los negocios.

Reunión de la gobernadora de Aguascalientes con representantes del gobierno de Alemania Especial

La jefa del Ejecutivo estatal aprovechó el espacio para reconocer las aportaciones de la comunidad alemana y de sus corporativos industriales, líderes en sectores como la automoción, las autopartes y la manufactura avanzada. “Vamos a seguir trabajando de la mano con Alemania como lo hemos hecho durante muchos años; queremos agradecer siempre a la comunidad alemana y a la industria de Alemania que está aquí en Aguascalientes. Gracias de todo corazón por su cultura, por ese entusiasmo para trabajar muy fuerte por la tecnología, la ciencia y la innovación; agradezco mucho el interés de Alemania de seguir colaborando con Aguascalientes en temas tan importantes como la seguridad, el campo, la innovación y la tecnología”, subrayó la gobernadora mexicana.

Por su parte, el embajador Clemens Von Goetze ratificó que las condiciones institucionales de Aguascalientes garantizan un escenario propicio para materializar proyectos bilaterales en el corto plazo. El diplomático germano puntualizó que las ventanas de oportunidad trascenderán el rubro manufacturero para adentrarse en la formación académica y el desarrollo científico. “Alemania tiene buena presencia aquí en Aguascalientes y creemos que hay muchas más oportunidades de cooperación entre mi país y este estado, no solo en el ámbito económico y con inversiones de las empresas alemanas, también en la educación, la educación dual, los contactos científicos entre universidades y también en eventos culturales”, sostuvo el representante diplomático.

Finalmente, el nuevo cónsul honorario, Bernd Rohde, señaló que su gestión buscará potenciar de manera bidireccional los canales de colaboración económica y cultural entre la región del Bajío y Europa. Rohde vislumbró una agenda de largo alcance enfocada en mercados clave de innovación. “Nosotros queremos llevar más Aguascalientes al mundo y traer el mundo a Aguascalientes, sobre todo Alemania; creo que hay una compatibilidad enorme, Aguascalientes ha hecho muy buen trabajo al albergar toda la industria internacional y vemos una gran cantidad de oportunidades en ambos sentidos”, concluyó. Al evento asistieron también los titulares de las secretarías estatales de desarrollo económico, educación y cultura, reafirmando el compromiso interinstitucional de dar continuidad a esta alianza internacional.