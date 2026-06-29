Alertan por presencia de polvo del Sahara en Coahuila

Autoridades de Protección Civil de Coahuila alertaron sobre la presencia de polvo del Sahara sobre territorio Coahuilense durante este lunes, fenómeno atmosférico que podría generar una disminución temporal en la calidad del aire principalmente en las regiones Norte, Cabonifera, y Centro-Desierto.

Mientras que en las regiones Sureste y Laguna, la presencia de este polvo será variable, sin descartarse bruma ligera en algunas zonas abiertas.

Entre los posibles efectos adversos está la irritación en ojos, nariz, y garganta tos, molestias respiratorias.

En el cielo un aspecto brumoso y blanquecino, estás condiciones podrían generar mayores afectaciones en personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores, niñas, niños y otros grupos vulnerables.

Ante esta situación, la Subsecretaría de Protección Civil recomienda evitar actividades físicas prolongadas al aire libre durante los periodos de mayor concentración de partículas; mantenerse hidratados; cerrar puertas y ventanas cuando se perciba polvo en el ambiente; evitar quemas o actividades que generen más partículas, y seguir las indicaciones médicas en caso de padecimientos respiratorios.

La dependencia estatal dió a conocer que este fenómeno no representa una emergencia para la población en general; sin embargo puede ocasionar molestias temporales en personas sensibles.

La Subsecretaría de Protección Civil dará seguimiento a la evolución de este fenómeno meteorológico.

¿Cómo llega el polvo del Sahara hasta México?

Por Eridani Salazar

Cada año, el polvo del desierto del Sahara cruza el océano Atlántico impulsado por los vientos, llegando incluso hasta América del Norte. En esta ocasión, el informe de la Secretaría de Medio Ambiente estatal detalla que el polvo avanzó desde el Caribe hacia el sur de Estados Unidos y entrará a territorio mexicano por Nuevo León.

Cabe recordar que en marzo pasado ya se había reportado un episodio similar con polvos provenientes de Texas, los cuales también impactaron negativamente la calidad del aire en la entidad.

Recomendaciones para protegerse del polvo del Sahara

Las autoridades recomiendan seguir medidas preventivas para reducir el riesgo de afectaciones a la salud, especialmente en grupos vulnerables como personas con enfermedades respiratorias crónicas, adultos mayores, niños y mujeres embarazadas:

Evita actividades al aire libre

Especialmente durante la tarde, que es cuando se espera mayor concentración de partículas.

Permanece en interiores

Mantén puertas y ventanas cerradas. Si es posible, usa purificadores de aire o asegúrate de que los filtros de los sistemas de ventilación estén limpios.

Usa cubrebocas si necesitas salir

Los cubrebocas ayudan a reducir la exposición a partículas finas en suspensión.

Mantente hidratado y realiza higiene nasal

Bebe suficiente agua, lava ojos y fosas nasales con agua limpia para reducir irritaciones.

Monitorea la calidad del aire

Consulta fuentes oficiales como la Agencia de la Calidad del Aire de Nuevo León para estar al tanto de los niveles de contaminación en tiempo real.