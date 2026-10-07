Alerta por mal tiempo debido a presencia de tres sistemas en el Pacífico y Atlántico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), lanzó una alerta ante el temporal de lluvias, vientos y fuerte oleaje que se registrará en los próximos días en costas mexicanas por efectos del huracán Rachel, la tormenta tropical Isaías y la Depresión Tropical Diez-E, que se convertirá en breve en el ciclón tropical Simón.

En conferencia de prensa, Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN, explicó que Rachel, cambiará de trayectoria en el Océano Pacífico y se acercará el fin de semana a la Península de Baja California, posiblemente como tormenta subtropical, generando vientos de 75 a 95 kilómetros por hora, olas de 3 a 4 metros de altura y lluvias en Ensenada, Rosarito y Tijuana.

Señaló que, por su parte, la tormenta tropical Isaías afectará con sus bandas nubosas las costas del Golfo de México, con episodios de lluvias intensas sobre la Sonda de Campeche, cerca de las plataformas petroleras, Yucatán, Tamaulipas y Veracruz, impactando principalmente con acumulados en la ciudad de Mérida.

Indicó que se espera mar de fondo de dos a tres metros en la bahía de Campeche, y oleaje de dos a tres metros en la costa de Tamaulipas.

Comentó que de acuerdo con los pronósticos, Isaías tocará tierra el próximo viernes como huracán categoría 2 en la región de Luisiana, Estados Unidos.

Fabián Vázquez Romaña agregó que en el caso de la Depresión Tropical Diez-E (ciclón tropical Simón), que se formó al sur de Oaxaca, cambie el viernes de trayectoria en el Pacífico y comience a recurvar hacia el norte como huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, para pasar frente a las costas de Jalisco, muy cerca de Puerto Vallarta, y luego posiblemente, ya como huracán categoría 2 moverse el domingo y lunes hacia Nayarit y la costa sur de Sinaloa.

Advirtió que Simón generará olas de 3 a 4 metros de altura en Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Baja California Sur.

En tanto, Nadia Tadeo, directora del Centro Nacional de Comunicaciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil, informó que ante la presencia de estos tres fenómenos meteorológicos, los tres órdenes de gobierno tienen preparados cinco mil 039 refugios temporales en caso de ser necesario.

Detalló que hay mil 213 albergues en Yucatán, 786 en Veracruz, 511 en Campeche, 459 en Tabasco, 620 en Guerrero, 242 en Tamaulipas, 371 en Oaxaca y 837 en Quintana Roo.