Alcalde de Tamaulipas contrata a “La Diabla” para celebración del Día del Padre

El alcalde de Llera, Tamaulipas, Moisés Borjón Olvera, decidió celebrar el Día del Padre de una forma candente: contrató a la influencer y bailarina Lexy Beltrán, conocida como “La Diabla”, quien con un atuendo provocativo y movimientos de infarto encendió los ánimos del festejo.

La fiesta se realizó el sábado en la plaza principal del municipio, pero fue hasta este domingo cuando el edil compartió en sus redes sociales oficiales imágenes del evento, sin revelar todos los detalles.

El mandatario de la coalición PAN‑PRI armó un festejo que incluyó lucha libre y la presencia estelar de la creadora de contenido para adultos, quien deslumbró a los papás asistentes con un ardiente baile.

De acuerdo con el programa, la sexy influencer posó con los padres que quisieron fotografiarse con ella.

Luego, durante la función de lucha libre, “La Diabla” volvió a subir la temperatura al participar con dinámicas sugerentes entre los festejados.

Más tarde se realizó otra interacción cargada de insinuaciones y, finalmente, la rifa, donde Lexy Beltrán repartió premios sin perder su sello provocativo.

El singular agasajo causó revuelo: mientras algunos criticaban el tono subido del evento, la mayoría de los asistentes aplaudió este atrevido homenaje al jefe de familia.