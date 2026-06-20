Alcalde de Hermosillo, Toño Aztiazarán confirma que buscará el Gobierno de Sonora

El alcalde de Hermosillo, Antonio Aztiazarán Gutiérrez, confirmó que si buscará la candidatura al gobierno de Sonora, para suceder al mandatario morenista Alfonso Durazo Montaño.

Durante un evento multitudinario, denominado “Sonora con Todo”, el presidente municipal de Hermosillo dijo que su principal objetivo será conformar un equipo que trascienda ideologías, militancias e intereses particulares para trabajar en beneficio del estado.

“Yo si le entro, ¡yo sí voy! Y caminaré de la mano con mi familia aquí presente y con cada ciudadano que comparta el sueño de un Sonora unido, donde dejemos atrás ese lamentable discurso de ustedes contra nosotros”, aseguró el alcalde capitalino.

El alcalde de Hermosillo, Toño Aztiazarán, anunció que buscará la candidatura al gobierno de Sonora para suceder a Alfonso Durazo. Daniel Sánchez Dórame

Antonio Aztiazarán Gutiérrez ha sido alcalde de Guaymas y Hermosillo, en este último municipio incluso logró ganar la reelección para un segundo trienio.

“Aquí cabemos todos y todas, no importa de dónde provengamos, sino hacia dónde vamos como sonorenses”, afirmó.

El presidente municipal de Hermosillo asistió a este encuentro acompañado por su esposa Patricia Ruibal y sus hijos Patricia, Antonio y María Paula.

Ante ciudadanos de distintos municipios de Sonora, sostuvo que la transformación no ocurre por accidente, sino que se alcanza cuando hay rumbo, con trabajo y haciendo equipo, con una visión compartida.

Al hacer un recuento de acciones que implementado desde el Ayuntamiento de Hermosillo, el alcalde recordó que durante los últimos cinco años, destacan la participación ciudadana en obras públicas, el impulso a la energía solar, la innovación, el apoyo a emprendedores y el fortalecimiento de la competitividad de la ciudad.

El alcalde de Hermosillo, Toño Aztiazarán, anunció que buscará la candidatura al gobierno de Sonora para suceder a Alfonso Durazo. Daniel Sánchez Dórame

El alcalde de Hermosillo fue postulado por la alianza PRI-PAN-PRD, pero también ha sido abanderado en cargos públicos por Movimiento Ciudadano, para los próximos comicios electorales no se ha definido si los partidos de oposición acordarán una coalición, o quien lo postulará.

La siguiente administración estatal será por tres años, de 2027 al 2030, ya que en Sonora el Congreso del Estado avaló una reforma constitucional para empatar las elecciones locales con las presidenciales.