Agente del INM agarra a golpes a taxista en Chiapas; ya fue cesado

Un elemento del Instituto Nacional de Migración (INM) se lió a golpes con un civil luego de intentar rebasar una fila de vehículos que esperaba el paso por trabajos de rehabilitación en la carretera del tramo Ciudad Hidalgo-Tapachula.

La agresión del agente migratorio fue captada en video, al parecer por una mujer que le advertía que se calmara y no agrediera a la persona de oficio taxista, quien a su vez trató de defenderse de los golpes.

En redes sociales se ha cuestionado el actuar del servidor público, quien no pudo contener su temperamento en horario laboral. Conductores presentes en el lugar señalaron que el agente migratorio abría paso a bordo de una unidad con logotipos del organismo y realizaba señas obscenas.

En el video se observa cómo el agente aplicaba una llave china al ciudadano en un intento por someterlo, aunque no lo consiguió.

Reproducir Agente del INM agarra a golpes a taxista en Chiapas

Asimismo, conductores de vehículos particulares y del transporte público exigieron una investigación exhaustiva de los hechos.

Por su parte, el Instituto Nacional de Migración señaló, mediante una tarjeta informativa, que en relación con el hecho difundido en medios digitales, en el que se muestra una riña entre un agente migratorio y dos automovilistas en la carretera Ciudad Hidalgo-Tapachula, Chiapas, la institución determinó el cese del funcionario por actuar en contra de los principios que rigen la conducta de las personas servidoras públicas.

Además, informó que dio vista al Órgano Interno de Control del INM para los efectos legales correspondientes.