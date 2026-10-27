Adulto mayor pierde la vida por picaduras de abejas en Nuevo León

Un hombre de 70 años perdió la vida tras ser atacado por un enjambre de abejas en García, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron cuando el enjambre atacó a varias personas; sin embargo, el adulto mayor perdió la vida a causa de las picaduras que sufrió.

El incidente ocurrió en la colonia Hacienda del Fraile y la víctima mortal fue identificada como Pedro Mendoza.

Trascendió que uno de los hijos de Mendoza escuchó gritos y golpes en la puerta de entrada de su casa y encontró a su padre con numerosas abejas sobre el cuerpo.

A bordo de un automóvil particular, el adulto mayor fue trasladado a las instalaciones de la Cruz Verde, donde fue declarado sin signos vitales.

De acuerdo con la información difundida, otras personas también sufrieron picaduras, entre ellas un menor de edad; sin embargo, no presentaron mayores complicaciones.

A través de redes sociales, ciudadanos ya habían alertado sobre la presencia de abejas en la zona.