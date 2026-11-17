•⁠ ⁠La audiencia de alegatos fue programada para el próximo 20 de enero de 2027, cuando se dará continuidad a la revisión de la resolución judicial.

Chihuahua, Chih.— El Poder Judicial de la Federación admitió formalmente el recurso de apelación promovido por la defensa del exfiscal general del Estado de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, en contra de la resolución que lo vinculó a proceso por el presunto delito de traición a la patria.

Mediante un acuerdo emitido el pasado 13 de noviembre, dentro del toca penal 211/2026, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito determinó que la impugnación presentada por los abogados del exfiscal reúne los requisitos legales de oportunidad, procedencia y legitimación, por lo que deberá ser analizada por el órgano jurisdiccional.

El recurso busca que una instancia judicial superior revise la determinación emitida el 25 de octubre, mediante la cual un juez federal resolvió vincular a proceso a Jáuregui Moreno, quien permanece privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, conocido como el Altiplano, en el Estado de México.

De acuerdo con la resolución firmada por la magistrada Karla Guadalupe Pinedo Magaña, presidenta sustituta del Tribunal, la audiencia de alegatos quedó programada para el 20 de enero de 2027, a las 11:30 horas, y se desarrollará mediante videoconferencia.

Para ello, el Tribunal ordenó al director del penal del Altiplano realizar las gestiones necesarias que permitan la participación de César Jáuregui en dicha diligencia.

Asimismo, estableció que el asunto será resuelto de manera colegiada y que la determinación correspondiente deberá emitirse por escrito.

La admisión de este recurso representa un nuevo paso dentro de la estrategia jurídica emprendida por la defensa del exfiscal, que ha cuestionado la procedencia de la acusación por traición a la patria y sostenido que no existen elementos suficientes para atribuirle responsabilidad en ese delito.

Cabe recordar que la acusación está relacionada con la presencia de cuatro agentes extranjeros durante las acciones vinculadas con el aseguramiento de un laboratorio clandestino de metanfetaminas en Chihuahua.

La defensa de Jáuregui ha sostenido que no existen pruebas de que el exfiscal hubiera tenido conocimiento o autorizado la participación de dichos agentes, por lo que considera desproporcionada la imputación penal formulada en su contra.

Si bien la admisión de la apelación no implica todavía la revocación de la vinculación a proceso, sí abre la posibilidad de que un tribunal de segunda instancia examine los argumentos de la defensa y determine si la resolución judicial debe confirmarse, modificarse o revocarse.

El caso de César Jáuregui ha generado diversos pronunciamientos de dirigentes y representantes del Partido Acción Nacional, quienes han cuestionado la acusación de traición a la patria, exigido respeto a la presunción de inocencia y solicitado que el exfiscal pueda enfrentar su proceso en libertad.

Con esta determinación, el procedimiento judicial entra en una nueva etapa, en la que corresponderá al Tribunal de Apelación revisar la legalidad de la vinculación a proceso dictada contra el exfiscal chihuahuense.