Adiós al Costa Azul: marejada se lleva el restaurante favorito de Rigo Tovar

La intensa marejada provocada por las ráfagas del frente frío número 48 hizo colapsar el restaurante Costa Azul, ubicado prácticamente sobre las aguas del Golfo de México, en playa Bagdad, Matamoros, Tamaulipas, dejando 15 personas lesionadas.

El accidente ocurrió minutos antes de las 14:00 horas, cuando el establecimiento —construido sobre pilotes dentro del mar— cedió de forma repentina.

Personal de Protección Civil Municipal de Matamoros y elementos de la Guardia Estatal acudieron para brindar los primeros auxilios a las víctimas, quienes presentaban principalmente golpes y contusiones leves.

El colapso que dejó 15 lesionados leves. Especial

Entre los lesionados están empleados, dueños y comensales.

Las primeras investigaciones señalan que los pilotes que sostenían la estructura se fueron hundiendo paulatinamente debido a los fuertes vientos asociados al sistema frontal.

El oleaje comenzó a remover la arena de la base y, aunque los encargados intentaron desalojar el inmueble y rescatar sus pertenencias, la reacción fue tardía y el restaurante colapsó.

Protección Civil Municipal informó que se inspeccionarán otros negocios ubicados en condiciones similares —cerca de la línea de agua— porque muchas de esas construcciones poseen cimentaciones parecidas a las del Costa Azul.

Las autoridades catalogaron el inmueble como pérdida total.

El incidente ocurrió mientras el local estaba en servicio. Especial

El restaurante, famoso en la región, lleva el nombre en honor al cantante grupero Rigo Tovar, quien solía visitarlo para degustar sus platillos.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil advirtió que se mantendrían los efectos de la masa de aire frío asociada al frente, lo que generaría probabilidad de lloviznas y lluvias ligeras a moderadas.

Asimismo, se pronosticó un evento de norte con ráfagas de entre 45 y 65 kilómetros por hora en las costas del Golfo de México, acompañado de un marcado descenso de la temperatura.