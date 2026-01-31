Adelante reforma electoral, si no hay regresión: Alberto Anaya

El presidente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, afirmó que la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, sólo podrá prosperar si no es "regresiva".

Entrevistado brevemente en un hotel de Paseo de la Reforma, el dirigente del PT, declaró sobre la viabilidad de la próxima iniciativa de ley, que "sin ninguna regresión, sí sale", afirmó.

El Partido del Trabajo recibió este sábado a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, en su 4a. Reunión Plenaria de Legisladores Federales, en un hotel de Paseo de la Reforma.

La encargada de la política interior del país, agradeció en sus redes sociales a Albeto Anaya y a los senadores y diputados del PT, la oportunidad de participar en su plenaria.

"El intercambio de ideas y la coordinación respetuosa son clave para fortalecer y consolidar la transformación de México", manifestó.