La comunidad estudiantil de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES-UNAM), Unidad Oaxaca, se manifestó afuera del plantel —ubicado sobre la carretera Internacional Cristóbal Colón, en el municipio conurbado de Santa Lucía del Camino— para exigir justicia por la muerte de “Mau”, un perro adoptado por los alumnos de la institución.

Indignados por este acto de crueldad en contra del animal sintiente, los jóvenes portaron pancartas con fotografías de “Mau” y señalaron como presunto responsable a Francisco “N”, elemento de la 28 Zona Militar, cuyas instalaciones colindan con la unidad académica.

Durante la protesta exigieron la intervención de la Unidad de Atención al Maltrato Animal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y de las autoridades correspondientes para que se investiguen los hechos y se aplique la ley.

Alumnos de la ENES Oaxaca UNAM protestas por el asesinato del perro Mau Foto: Especial

De acuerdo con la información difundida en plataformas digitales y asentada en la carpeta de investigación 19128/CHPD/OAXACA/2026, la agresión habría ocurrido el pasado 9 de noviembre al interior de la ENES-UNAM, sitio donde el probable responsable presuntamente disparó contra el canino.

Tras el ataque, “Mau” habría recibido atención médica en una clínica veterinaria; sin embargo, perdió la vida a consecuencia de las lesiones el lunes 16 de noviembre.

Al detectar la denuncia en redes sociales, la Fiscalía del Estado inició la carpeta de investigación correspondiente y llevaron a cabo las primeras diligencias —entre ellas, la localización del cuerpo del animal— con el objetivo de esclarecer cómo sucedieron los hechos y dar con quien resulte responsable.