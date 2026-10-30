Con aplausos reciben féretro de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en Bellas Artes

En el Palacio de Bellas Artes se lleva a cabo el último adiós a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, histórico líder de la izquierda mexicana y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien falleció el pasado miércoles 28 de octubre a los 92 años.

Homenaje de cuerpo presente del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano Mateo Reyes Arellano

El féretro, ubicado en el vestíbulo del recinto y rodeado de arreglos florales junto a una fotografía monumental, fue recibido en medio de aplausos de los presentes y por sus familiares, quienes realizaron la primera guardia de honor.

Posteriormente, diversas figuras políticas y diplomáticas participaron en las guardias, entre ellas el senador Gerardo Fernández Noroña, el senador Emmanuel Reyes, la secretaria de Medio Ambiente Alicia Bárcena, la secretaria de Ciencias Rosaura Ruiz Gutiérrez y el embajador de China en México, Chen Daojiang.

El evento es amenizado con piezas tradicionales interpretadas por una agrupación musical de Paracho, Michoacán.

Homenaje de cuerpo presente del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Mateo Reyes

La ceremonia cuenta con el respaldo de la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Aunque el plan original contemplaba un servicio privado, la respuesta ciudadana motivó que la despedida fuera abierta al público.

Se tiene programada la asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para encabezar el homenaje oficial, su llegada se tiene prevista para las 16 horas.