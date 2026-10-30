Retos de la oposición política en Nuevo León: Entrevista con Lorena de la Garza.

“Es complicado desempeñarse como partido de oposición”, aseguró Lorena de la Garza, diputada local del PRI en Nuevo León. En entrevista en Imagen Noticias con Crystal Mendivil, señaló que ha sido especialmente difícil ante “el gobernador que más iniciativas del Congreso ha vetado en la historia”.

La legisladora denunció que, pese a que el estado cuenta con el presupuesto más alto que ha aprobado hasta ahora el Gobierno Federal, el uso de los recursos es un tema que ya han llevado ante el Congreso estatal. Aseguró que la Fiscalía General de la República investiga un presunto desvío y la triangulación de recursos relacionados con Samuel García.

Como presidenta de la Comisión de Presupuesto, afirmó que vigilan el uso de los recursos públicos contemplados para 2027, año electoral que coincide con el cambio de gobierno. El objetivo, explicó, es evitar que se agoten los recursos y que la siguiente administración cuente con lo necesario para concluir su gestión: “que no se acabe el dinero”.

Lorena de la Garza, diputada de la alianza PRI-PAN en Monterrey, aseguró que “va a seguir haciendo su trabajo” en favor de la ciudadanía, mientras busca avanzar en su carrera política.