Marina realiza ejercicios de inserción acuática desde helicóptero en Campeche

Personal de la Secretaría de Marina (Semar) realizó 39 saltos acuáticos desde un helicóptero MI-17, a una altura de cinco metros, durante ejercicios de adiestramiento en el río Champotón, Campeche.

Las maniobras se llevaron a cabo el jueves 29 de octubre, frente a las instalaciones del Sector Naval de Champotón, como parte del Curso Integral de Fuerzas de Reacción (CIFR), impartido por el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina (CENCAEIM).

De acuerdo con la dependencia, los ejercicios tuvieron como objetivo fortalecer las capacidades operativas, las habilidades tácticas y la preparación del personal de Infantería de Marina para realizar maniobras de inserción acuática desde una aeronave.

Durante las prácticas se efectuaron tres vuelos, en los que participaron discentes e instructores. Del total de saltos, 32 correspondieron a personal en capacitación y siete a instructores. Las maniobras se realizaron tanto en modalidad administrativa como con equipo táctico.

Para garantizar la seguridad de los participantes, la Marina desplegó embarcaciones de apoyo, buzos especializados en búsqueda y rescate, personal de Sanidad Naval, una ambulancia y equipo contra incendios.

La institución informó que las actividades concluyeron sin contratiempos y señaló que este tipo de adiestramiento busca fortalecer las capacidades de reacción, despliegue y respuesta del personal naval para el cumplimiento de sus misiones.