Marina realiza ejercicios de inserción acuática desde helicóptero en Campeche
Personal de la Infantería de Marina de la Semar completó con éxito 39 saltos de adiestramiento táctico desde un helicóptero MI-17.
Personal de la Secretaría de Marina (Semar) realizó 39 saltos acuáticos desde un helicóptero MI-17, a una altura de cinco metros, durante ejercicios de adiestramiento en el río Champotón, Campeche.
Las maniobras se llevaron a cabo el jueves 29 de octubre, frente a las instalaciones del Sector Naval de Champotón, como parte del Curso Integral de Fuerzas de Reacción (CIFR), impartido por el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina (CENCAEIM).
De acuerdo con la dependencia, los ejercicios tuvieron como objetivo fortalecer las capacidades operativas, las habilidades tácticas y la preparación del personal de Infantería de Marina para realizar maniobras de inserción acuática desde una aeronave.
Durante las prácticas se efectuaron tres vuelos, en los que participaron discentes e instructores. Del total de saltos, 32 correspondieron a personal en capacitación y siete a instructores. Las maniobras se realizaron tanto en modalidad administrativa como con equipo táctico.
Para garantizar la seguridad de los participantes, la Marina desplegó embarcaciones de apoyo, buzos especializados en búsqueda y rescate, personal de Sanidad Naval, una ambulancia y equipo contra incendios.
La institución informó que las actividades concluyeron sin contratiempos y señaló que este tipo de adiestramiento busca fortalecer las capacidades de reacción, despliegue y respuesta del personal naval para el cumplimiento de sus misiones.