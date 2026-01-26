Activan operativo muralla en Montemorelos por incursión de grupo armado

Autoridades de seguridad activaron el Operativo Muralla en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, luego de que labores de inteligencia detectaran la incursión de un grupo armado en la zona, lo que derivó en un enfrentamiento entre los presuntos agresores y personal policial.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada de manera oficial, como resultado de estos hechos se registraron dos presuntos delincuentes abatidos, así como el aseguramiento de dos armas de fuego, un vehículo tipo pick up y diversos cargadores, cartuchos y equipo táctico.

Las autoridades informaron que el personal policial que participó en el operativo se encuentra en buen estado de salud y sin novedad, descartándose lesionados entre las corporaciones de seguridad.

Tras el enfrentamiento, el área fue asegurada y permanece bajo resguardo de las autoridades correspondientes, a fin de realizar las diligencias necesarias y continuar con las labores derivadas del operativo. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar la procedencia del grupo armado detectado en el municipio.

¿Qué es el Operativo Muralla de Fuerza Civil?

Es una estrategia de seguridad de alto impacto implementada en Nuevo León (principalmente desde finales de 2024, con el objetivo principal de "blindar" los límites del estado para impedir el ingreso de grupos del crimen organizado provenientes de entidades vecinas como Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí.

Generalmente se despliega en zonas rurales y carreteras para evitar que células delictivas entren a territorio neolonés para cometer delitos de alto impacto o utilizar el estado como zona de tránsito.

Cabe señalar que no es un trabajo exclusivo de Fuerza Civil, ya que también participan: el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado.

¿A qué hora se registró el enfrentamiento?

Durante la madrugada de este lunes, un enfrentamiento armado entre presuntos criminales y oficiales de seguridad en Montemorelos dejó un saldo de dos hombres abatidos.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 178 de la Carretera Nacional. El incidente se originó cuando elementos policiales, que realizaban labores de patrullaje, detectaron dos camionetas sospechosas.

Al notar la presencia oficial, los ocupantes emprendieron la huida, desatando una persecución y balacera.

Tras el intercambio de disparos, las autoridades lograron abatir a dos agresores.

En el sitio se aseguraron dos armas de fuego, una camioneta tipo pick-up, diversos cargadores, cartuchos útiles y equipo táctico.

Realizan ocho cateos por narcomenudeo

Por otra parte, en García, Nuevo León, durante la mañana de este lunes, autoridades estatales desplegaron un amplio operativo, donde se llevaron a cabo ocho cateos de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad, como parte de investigaciones relacionadas con delitos contra el narcomenudeo.

Las acciones fueron encabezadas por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, con apoyo de corporaciones de seguridad estatal y federal, y se concentraron principalmente en colonias del sector Valle de Lincoln, así como en otras zonas habitacionales que en los últimos años han sido señaladas por la incidencia de actividades ilícitas.

De acuerdo con la información preliminar, los cateos se realizaron en domicilios ubicados en la calle Valle de Grijalva, en el fraccionamiento Valle de Lincoln cuarta etapa tercera parte; calle Rosa y calle Balcones de la Loma, en la colonia Los Nogales; calle Santander número 628-A y B, en el fraccionamiento Valle de Lincoln, sector San Agustín; calle Villa la Rioja número 412-B y C, en la colonia Privada de las Villas; calle Germano, en Paseo de las Minas; avenida La Encomienda, en el fraccionamiento Valle de Lincoln; así como en la calle Doctor Francisco Javier de Balmis, también en Valle de Lincoln, todos dentro del municipio de García.

Desde las primeras horas del día, los operativos generaron una fuerte movilización policiaca, con el resguardo perimetral de las zonas intervenidas, lo que llamó la atención de vecinos y automovilistas. En varios puntos se observaron unidades oficiales, agentes ministeriales y personal pericial ingresando a los inmuebles señalados en las órdenes judiciales, así como al Ejército Mexicano resguardando la zona.

Hasta el momento, la autoridad no ha confirmado si durante los cateos se lograron decomisos de drogas, armas u otros objetos relacionados con las investigaciones, ni tampoco se ha informado sobre personas detenidas.

La Fiscalía señaló que será en las próximas horas cuando se dé a conocer el resultado oficial de lo asegurado en cada uno de los domicilios intervenidos.

