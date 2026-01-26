Hidalgo refuerza campaña de vacunación ante contagios de sarampión

Luego de confirmarse media docena de contagios de sarampión en el estado de Hidalgo, el gobierno estatal activó un llamado urgente dirigido principalmente a la población adulta para que complete o refuerce su esquema de vacunación como medida clave para frenar la propagación del virus y evitar cuadros severos de la enfermedad.

El gobernador Julio Menchaca Salazar alertó que este padecimiento, que durante años se consideró bajo control, ha vuelto a presentarse con mayor virulencia, lo que incrementa el riesgo para personas que no cuentan con protección inmunológica actualizada.

Especialistas en salud —recordó— recomiendan aplicar dosis de refuerzo incluso a quienes fueron vacunados décadas atrás.

Como ejemplo de prevención, el mandatario dio a conocer que recientemente recibió la vacuna y aseguró que el estado dispone de suficientes dosis para atender la demanda.

Hidalgo dispone de suficientes dosis para atender la demanda Foto: Especial

Asimismo, anunció que en los próximos días se habilitará un punto de vacunación en las instalaciones del Poder Ejecutivo, con el propósito de acercar el servicio tanto a trabajadores como a la ciudadanía.

En relación con los grupos que se muestran renuentes a la inmunización, Menchaca señaló que, si bien se respetan las decisiones individuales, la evidencia científica demuestra que las vacunas son fundamentales para reducir complicaciones graves y fortalecer las defensas del organismo, aun cuando no siempre eviten el contagio.

Por su parte, la Secretaría de Salud estatal informó que se mantiene un monitoreo epidemiológico constante y reiteró el exhorto a no bajar la guardia.

La prioridad, subrayaron las autoridades, es proteger a los sectores más vulnerables y cortar la cadena de transmisión del virus mediante la vacunación oportuna.

Síntomas del sarampión

El primer síntoma típico es la aparición de fiebre, de por lo menos tres días, tos, nariz “moqueante” y conjuntivitis (ojos rojos).

La fiebre puede alcanzar los 40°C y en pacientes con un sistema de defensa debilitado puede desarrollarse neumonía.

Tratamiento

No hay un tratamiento específico o terapia para el sarampión. La mayor parte de los pacientes con sarampión sin complicaciones se recuperarán con descanso, tratamiento de ayuda y para los pacientes graves el manejo se da de acuerdo a las complicaciones.

¿Qué debes hacer para prevenirlo?

La mejor protección contra el sarampión para los niños, es la vacuna triple viral (que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis); para adolescentes y adultos la doble viral (sarampión y rubéola), según el Programa Universal de Vacunación.

Si estás seguro de que ya padeciste sarampión durante tu infancia o adolescencia, no es necesario vacunarte.

JCS