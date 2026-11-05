Acosta Naranjo niega vínculos con empresarios señalados por corrupción en el INE

Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos México, rechazó tener vínculos con los empresarios Hernández Casillas, señalados en las presuntas irregularidades relacionadas con contratos del Instituto Nacional Electoral (INE), y aseguró que su trayectoria demuestra que ha sido opositor a las decisiones tomadas durante la gestión de Guadalupe Taddei.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Primera Emisión de Imagen Radio, el dirigente respondió a los señalamientos expuestos durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que se mencionó a Juan Carlos Padilla Aguilar, integrante de Somos México en el Estado de México, por sus presuntos nexos con los empresarios.

Acosta Naranjo aseguró que no conoce a los hermanos Hernández Casillas y rechazó cualquier participación en la asignación de contratos del organismo electoral.

“Si me sacan una foto, no un video como los que ha distribuido la prensa, una sola foto, renuncio a la dirección de Somos y voy y me entrego”, afirmó.

El dirigente explicó que conoció a Juan Carlos Padilla en 2022, durante las movilizaciones para defender al INE, y sostuvo que los señalamientos contra este último se refieren a una relación laboral que habría ocurrido hace aproximadamente 40 años.Cuestiona manejo del INE

Más allá de los señalamientos personales, Acosta Naranjo sostuvo que la discusión debe centrarse en las decisiones que modificaron el funcionamiento interno del INE y concentraron atribuciones en la presidencia del organismo.

Criticó que se hayan otorgado mayores facultades a Guadalupe Taddei, en detrimento de los órganos colegiados que, desde su perspectiva, funcionaban como contrapesos para vigilar decisiones administrativas y contractuales.

“Con esos superpoderes hicieron estos contratos leoninos, abusivos, y esta cosa que la palabra correcta es obscena”, señaló.

Consideró que el manejo del instituto se volvió “unipersonal, discrecional, contra un órgano que es colegiado por naturaleza”.

El presidente de Somos México también cuestionó el proceso que se prepara para designar a quien ocupará la presidencia del INE, pues consideró que podría repetirse el mecanismo utilizado para el nombramiento de Taddei.

A su juicio, la integración de un comité técnico de evaluación y la conformación de una quinteta de aspirantes podrían responder a los intereses del partido en el gobierno.

“Están poniendo la misma fórmula con la que nombraron a Taddei”, advirtió.Advierte riesgo para la autonomía electoral

Durante la conversación, Acosta Naranjo sostuvo que las investigaciones sobre posibles actos de corrupción deben continuar y que las personas responsables tienen que ser sancionadas.

Sin embargo, pidió evitar que los señalamientos contra funcionarios y contratistas terminen por desacreditar a toda la institución electoral.

“Está bien que combatamos la corrupción y hay que castigarla, y con energía, para que haya claridad. No es la institución, es este asalto de Morena, que todo lo que toca lo corrompe”, expresó.

El dirigente consideró que las acusaciones y la discusión sobre hechos de administraciones anteriores pueden desviar la atención del proceso que se avecina para definir la presidencia del organismo.

“Lo que más me interesa es que estamos discutiendo eso mientras ellos se preparan”, afirmó.

Finalmente, Acosta Naranjo vinculó la autonomía del INE con las luchas sociales y políticas que, dijo, permitieron construir instituciones electorales independientes en México.

“¡Qué falta de respeto a la memoria de los que lucharon por la democracia en este país!”, concluyó.