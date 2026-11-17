El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) puso en marcha 10 nuevos consultorios de atención primaria en el estado de Yucatán, con el objetivo de acercar los servicios de salud a comunidades estratégicas y reducir los tiempos de espera.

Estas unidades médicas operan bajo un esquema de acceso gratuito y sin necesidad de cita previa para toda la derechohabiencia.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, detalló en un mensaje difundido en redes sociales que la apertura de estos espacios forma parte de la estrategia institucional para fortalecer el primer nivel de atención médica.

Con ello, se busca descentralizar la consulta general y ofrecer soluciones inmediatas cerca de los lugares de residencia de las y los trabajadores del Estado y sus familias.

De acuerdo con la información proporcionada por Batres Guadarrama, las nuevas unidades se distribuyen en seis regiones de la entidad y abarcan diez municipios: Dzilam González (región Litoral Centro); Buctzotz, Espita y Panabá (región Noreste); Umán, Acanceh y Tixpéhual (región Noroeste); Hunucmá (región Poniente); Tixméhuac (región Sur); y Sotuta (región Oriente).

En cuanto a su capacidad operativa, cada consultorio dispone de un área de exploración física, equipamiento médico básico y abasto de medicamentos del cuadro básico.

La atención está a cargo de personal médico titulado, capacitado para diagnosticar y tratar padecimientos comunes de alta incidencia, tales como infecciones respiratorias agudas y enfermedades gastrointestinales.

Asimismo, las unidades desempeñan una labor preventiva fundamental al brindar seguimiento clínico continuo a pacientes diagnosticados con enfermedades crónico-degenerativas, específicamente diabetes e hipertensión arterial.

Batres Guadarrama subrayó que este despliegue en territorio yucateco responde a un plan nacional que busca instalar consultorios de atención primaria en todas las entidades de la República.

Consultorio del ISSSTE en Yucatán Especial

Avanza plan nacional

No obstante, precisó que la administración actual ha dado prioridad a la región mesoamericana del país, enfocando los esfuerzos de infraestructura en zonas con alta presencia de pueblos y comunidades indígenas que históricamente enfrentaban barreras de acceso a la seguridad social.

Además de Yucatán, este programa de expansión ya cuenta con consultorios construidos en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo.

Con estas acciones, enmarcadas en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE refrenda su compromiso de consolidar un sistema de salud público, preventivo y cercano a la población.