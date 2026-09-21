Nayarit sigue atrayendo más inversiones turísticas

Desde que la 4T llegó al gobierno federal, hay dos nuevos destinos en el panorama turístico de México que han crecido de forma importante; el primero es Puerto Escondido y el segundo Nayarit en donde, además de los existentes, vienen además nuevos proyectos.

El destino de playa Oaxaqueño corre el peligro de seguirlo haciendo de forma desordenada y anárquica, pero por lo pronto ya se llevó parte de ese mercado que tenía Tulum: el de los jóvenes y la fiesta.

Ayer el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, rindió su último informe de gobierno y pocos pueden presumir inversiones en este sector en los últimos 12 meses por más de 20 mil millones de dólares.

Además, se han creado 105 mil nuevos empleos en el turismo más de 325 mil indirectos, siendo el primer estado en gasto promedio por visitante.

Su gobernador decidió separar a Riviera Nayarit de la marca Vallarta, lo que se hizo en el pasado para potencializar las inversiones de promoción conjunta con Jalisco.

La decisión funcionó ahora para deslindarse de la afectación que ha sufrido este año Jalisco por el homicidio de El Mencho, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en Tapalpa, lo que ha provocado caídas superiores a 30% en la llegada de turistas internacionales a Puerto Vallarta.

Juan Enrique Suárez, su secretario de Turismo, logró una promoción efectiva a través de eventos, difusión en medios, redes y gestando alianzas con personalidades y con equipos deportivos profesionales de Estados Unidos.

Algunos desarrollos, como Mandarina, este año han tenido algunas de las tarifas promedio más altas de todo México, compitiendo incluso con Los Cabos.

Ya con la ampliación del Aeropuerto Amado Nervo, que conservó el nombre tras la polémica que generó su potencial cambio con el mundo de la cultura, el norte de la entidad seguramente mantendrá el paso atrayendo más inversiones turísticas.

DIVISADERO

Gastronomía. Este domingo arrancó Apapaxoa, la tercera edición del que ya es el evento gastronómico más potente del país y que se realiza en el Hotel Arte de Xcaret.

Juntar 73 estrellas Michelin, hacer una cena inaugural de alta gama para 900 personas, coordinada por Martha Ortiz y su colectivo de mujeres con luminarias como Gaby Ruiz y Karime López, quienes prepararon una cena maridaje de sietes tiempos junto con la master sommeliere Sandra Fernández, no es cosa de todos los días.

Menos cuando fue en honor de Dominique Crenn, la chef francesa que ganó por primera vez las tres estrellas con su restaurante en California.

Hoy varios hoteles de Cancún y la Riviera Maya están sufriendo por la falta de asientos aéreos desde Estados Unidos, pero Xcaret tiene ocupaciones tan altas como si fuera el invierno.

Nuevamente, Miguel Quintana Pali, fundador y presidente de Xcaret, sigue probando que generar productos disruptivos y seguirle apostando a la calidad es una fórmula imbatible.

En la parte gastronómica lo hace ahora junto con Akis Neocleus, director ejecutivo de los hoteles Xcaret, y el vicepresidente de desarrollo del grupo, David Quintana Moreno, quien ha sido un factor para tener ya tres chefs con estrellas Michelin cocinando para el grupo.

Conectividad. Andrés Ruiz, director general de Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, no está sentado viendo cómo los aviones no llegan.