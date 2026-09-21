Aduanas: ineficiencia y sobrerregulación

Es el diagnóstico a primera vista, pero agregaría dos más: inestabilidad administrativa y conflicto permanente en materia regulatoria con el SAT.Una semana atrás, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa dirigida a inhibir las prácticas ilegales de subvaluación en las importaciones y fortalecer el combate de ésta en importaciones mediante embargo precautorio sin umbrales y sanciones más amplias y estrictas (declarar un valor de mercancía en aduana artificialmente bajo para pagar menos impuestos al comercio exterior), iniciativa que da continuidad a la reforma de noviembre del 2025.

El problema de fondo es que de nuevo la acción se centra en sobrerregular y no en resolver los rezagos operativos, criterios de autoridad y de coordinación entre civiles y militares con mandos y mandatos divergentes, y se da prioridad a hacer eficiente la operación aduanera y la facilitación del comercio. Mire, es un tema repetido. Todas las cámaras, consejos y asociaciones de industriales y comerciantes, comenzando por el CCE, que encabeza José Medina Mora (Concamin y Concanaco en especial); o la AmCham, que preside Óscar del Cueto, mantienen comunicación y mesas de diálogo con Hacienda, Economía, la Agencia Digital, el SAT y Aduanas e inclusive la Presidenta, pero eso de la eficiencia no se les da: el sábado 12 de septiembre comenzó la intermitencia de sistemas que interrumpió todo el proceso hasta el miércoles 16 por la noche, y la Aduana Central no liberó el protocolo para que el proceso se fuera a manual. Ese protocolo se libera para todos para que ninguna aduana haga de las suyas y se mantenga estandarizado el proceso. Pero no, no lo hicieron, y las pérdidas disminuirán la recaudación esperada para septiembre. El martes por la tarde, mejor el CBP de EU, ante el caos que ya se acumulaba en ambos lados de la frontera, determinó pedir a sus exportadores e importadores que no enviaran mercancía y salieran de los patios. Lo que no ocurrió en México.

Volviendo a la iniciativa presidencial. En ella se elimina el umbral de 50% que actualmente exige la ley para que proceda el embargo precautorio de mercancías por subvaluación. Con la reforma, cualquier diferencia entre el valor declarado y el valor de transacción de mercancías idénticas o similares (sin importar qué tan pequeña) puede derivar en embargo precautorio (in situ) y en el inicio automático de facultades de comprobación (auditoría). El riesgo de discrecionalidad –que en particular se ha acentuado desde que Marina y Defensa tienen a sus equipos descoordinados en Aduanas (nunca le responden a la administración central) y, la ATDT, de Pepe Merino, apoya al recién nombrado DG de la ANAM, Héctor Romero, para intentar la enésima modernización y digitalización del proceso aduanal.

De qué sirve que se pretenda que eliminan la excepción vigente en el marco legal que permitía evitar el embargo precautorio de mercancía, mediante el otorgamiento de garantías del artículo 86-A, si el problema de origen es detenerla en patios y recintos saturados. Sólo abre la posibilidad, en mi opinión, de mayor corrupción. La fiscalización en CBP se realiza apoyados en “inteligencia aduanera”, no abriendo el paso a la ineficiencia. Aquí para sustituir el embargo mediante garantía, se crea una distinción: con diferencia menor a 20% se puede sustituir con depósito en efectivo o cuenta aduanera de garantía; con diferencia de 20% o más, la sustitución sólo será posible mediante depósito en efectivo (más gravoso en liquidez). Y fíjese: el umbral para que la diferencia de valor constituya una infracción sancionable (multa), previsto en el artículo 177, fracción XII, baja de 50% a 20% —ahora ampliaría el universo de operaciones que pueden ser sancionadas—.

Los propios datos de la ANAM muestran la magnitud de lo que se busca cerrar: entre 2025 y agosto de 2026 se identificaron 2 mil 541 operaciones de importación por 1,586.7 millones de pesos que no alcanzaron el umbral de 50% vigente y por tanto no fueron embargadas —es precisamente ese universo el que la reforma busca capturar—. Las operaciones bajo cuenta aduanera de garantía por precios estimados alcanzaron 44 mil 232 en 2025 (13 mil 622 millones de pesos garantizados) y 27 mil 013 en el primer semestre de 2026 (6 mil 879 millones), concentradas en los sectores calzado, textil y confección. ¿Usted qué opina? Se requiere buen gobierno, no más multas.