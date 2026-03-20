Abaten a uno en Doctor Coss; detienen a dos menores con droga y arma en Monterrey

Un civil armado abatido, así como el aseguramiento de dos armas tipo Barret, tres AK-47, de las conocidas como "cuerno de chivo", y tres AR-23 dejó la activación del "Operativo Muralla" en Doctor Coss, Nuevo León, este viernes.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó del operativo en dicho municipio que también permitió el aseguramiento de nueve chalecos balísticos, múltiples cargadores y un vehículo con placas del estado de Texas, Estados Unidos.

Hasta el momento la información que se tiene es preliminar y las autoridades no han precisado en qué punto del ayuntamiento ocurrieron los hechos. La zona se encuentra intervenida por autoridades estatales en espera de elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para las acciones correspondientes.

El ayuntamiento de Doctor Coss se ubica al noreste del estado y es colindante con la frontera chica de Tamaulipas

Detienen a menores con droga en Monterrey

Dos menores 14 y 17 años fueron detenidos en posesión de 27 envoltorios de cocaína y un arma de fuego por policías de Monterrey. Los adolescentes fueron capturados cuando intentaban ingresar a un domicilio en la colonia Luis Echeverría, ubicado en la capital de este estado.

Los sospechosos fueron identificados como Armando 'N', de 14 años y Cristopher 'N', de 17 años. Su detención se realizó en los cruces de las calles Secretaría de Guerra y Marina cuando los elementos policiacos realizaban un recorrido de prevención y vigilancia y observaron que los jóvenes intentaban ingresar a una vivienda.

Los uniformados se acercaron para evitar que cometieran algún robo y al ver la presencia policiaca intentaron correr, pero fueron detenidos. Al proceder a una revisión encontraron que los jóvenes traían un arma tipo escuadra y 27 envoltorios que en su interior contenía una sustancia sólida con las características de la cocaína en piedra.

Los menores fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

vjcm