La 4T va a mantener la mayoría legislativa: Ricardo Monreal

• Tenemos una presidenta estupenda, ejemplo de honestidad, capacidad y prudencia, asevera

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23-06-2026.– El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), pronosticó que “la 4T va a mantener la mayoría” legislativa en 2027; sin embargo, “no podría asegurar que en los 17 estados saldremos adelante porque hay estados gobernados por la oposición, difíciles”.

En conferencia de prensa, el legislador compartió que está desarrollando un libro nombrado “¿Por qué votar? 27 razones para el 27”, en el que expone los motivos por los que “Morena se va a mantener en la mayoría legislativa”.

Cuestionado si ese pronóstico continuará luego de la definición del caso de Rubén Rocha Moya, sostuvo que coincide con la presidenta de la República, “en sus argumentos y en la defensa de la soberanía y del régimen interno de México.

“No podría asegurar que en los 17 estados saldremos adelante, porque hay estados gobernados por la oposición difíciles: Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, pero de que tendremos la mayoría, hago votos y estoy convencido del buen trabajo que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum y, aunque no se quiera, es un referéndum para ella y vamos a tratar de que hagamos bien las cosas en la selección de candidatos”, anotó.

Sobre el proceso interno de Morena para la elección de las y los defensores de la transformación en los estados, rumbo a las elecciones del 2027, recordó que ayer “comenzó el registro de aspirantes a las gubernaturas que estarán en juego en 2027 […] Se están inscribiendo efectivamente aspirantes de los tres partidos de la coalición.

“Morena inició un proceso muy abierto para la inscripción de todo mundo. Los que desean y los que quieren ser coordinadores estatales de la defensa de la soberanía. Y, obviamente, la unidad y la disciplina, el respeto a los acuerdos es una condición ‘sine qua non’ para poder mantenerla”.

Subrayó que en cada proceso “siempre hay mucha emoción y, lamentablemente, si no se conduce bien, hay deserciones y hay inconformidades. Por eso es importante que desde un principio se fijen reglas claras, se firme y de manera consciente se esté atento al compromiso de que se respetará el método de las encuestas y que todos tienen que asumir su compromiso”.

Ejemplificó con el caso de Baja California, en donde “se inscribieron 10, es una cantidad enorme. Y tiene que haber una segunda etapa en donde solo queden 6 y luego solo uno. Entonces va a ser complejo, siempre los procesos internos de cualquier partido y máximo del que es dominante son complejos.

“Confío en que la madurez de los participantes esté por encima de cualquier aspiración personal, ambición personal y permita que la unidad sea la garante del triunfo en las elecciones.

“Vamos a esperar, pero tan solo ayer fueron casi 40 los que se inscribieron, hoy hay otro tanto. Yo estimo que en los 17 estados van a ser más de 130, 140 aspirantes y es una cantidad muy fuerte, como nunca. Y como no hay ningún filtro ni ninguna restricción, cualquiera se puede inscribir, pero así lo decidió el Comité Nacional del Partido y yo respeto esa decisión”.

Hizo énfasis en que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena debe estar muy pendiente de que “no haya guerra sucia, que no haya agresiones entre aspirantes y que no haya recurso alguno que favorezca a alguno de ellos de manera ilegal”.

Anotó que a Morena no les hace falta “blindaje”, ya que las reglas que ha establecido en su convocatoria contempla que, ante cualquier anomalía, irregularidad o tentaciones se sancionarán por parte de la Comisión de Honestidad y Justicia; “creo que va a ser muy estricta en eso”.

Compartió que, hasta el momento, las y los diputados que han solicitado licencia para participar en el proceso son: Graciela Domínguez Nava, Raymundo Vázquez Conchas Fernando Castro Trenti, Jesús Alfonso Ibarra Ramos, Luis Humberto Fernández Fuentes, Ulises Mejía Haro.

También lo solicitarán Julia Arcelia Olguín, Gilberto Herrera Ruiz, Gricelda Valencia de la Mora, José Narro Céspedes y Daniel Campos Plancarte.

Consultado que este proceso es considerado por algunos como un acto anticipado de campaña, Monreal Ávila explicó que, hasta este momento, “no se viola la ley al nombrar coordinadores estatales de defensa del voto.

“De hecho, Morena y otros partidos lo han hecho desde hace 12 años o más, pero no es mala idea que pueda establecerse en la legislación electoral. No se puede en este momento, dado que hay impedimento constitucional, tres meses antes ya no puede haber reforma.

“Todos los partidos pueden hacer lo correspondiente, siempre y cuando no se vulnere la ley. Entonces, no con nombrar coordinadores estatales se viola la ley. Pueden o no ser los candidatos en su momento, pero por lo pronto hay un nombramiento que nada tiene que ver con el nombramiento formal como coordinadores estatales”.

Subrayó que “Morena tiene que hacer varias cosas. Una, cuidar el proceso interno. Que las encuestas que se realicen no tengan ninguna objeción por quienes participan. Que se establezcan encuestas espejo para que no haya dudas de quién gana la encuesta.

En segundo lugar, “que no se permita ninguna agresión entre los aspirantes o las aspirantes. Que haya respeto entre todos, promoviendo simplemente lo que se ha hecho y cómo se ha hecho, las virtudes de un movimiento como el nuestro y no las debilidades”.

Tercero, “que se cuide mucho que ningún actor político o no político intervenga en el proceso interno para que desvíe la objetividad de la elección.

“Cuarto, que se reúna permanentemente a los aspirantes para que acepten las reglas, firmen las reglas y no haya ninguna deserción. Y quinto, que es lo más importante, acepten el resultado, quienes no obtuvieron la mayoría en la encuesta y se sumen al trabajo del abanderado”.

Sobre los oficios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación envió, sobre todo a los congresos locales de Yucatán y Puebla, para que legislen en el sentido que les está pidiendo, comentó que “la Corte debe observar estrictamente el principio de legalidad y debe respetar a los estados soberanos y a los congresos locales.

“La Corte puede invalidar una ley, puede declarar inconstitucional una ley local, pero no puede ordenar, legislar en un sentido distinto o en un sentido estricto, porque entonces si la Corte ordena a uno de los Poderes legislativos, el de la Unión o de los estados, entonces está incurriendo en una grave intromisión a las facultades del Poder Legislativo. Pero puede, repito, resolver en uno o en otro sentido, pero no puede ordenar a ningún poder, realice una ley en sentido determinado”.

A pregunta expresa sobre si “no estima conveniente que Morena ceda a propósito algunas candidaturas para gubernaturas a PT y PVEM”, aseguró que “no es necesario ceder caprichosamente” espacios a sus aliados.

“Creo que el PT y el Verde tienen fuerza suficiente como para poder lograr que sus aspirantes dentro de la coalición puedan tener mayoría de simpatía en las elecciones. Veo muchos estados con personalidades muy fuertes para poder alcanzar la mayoría de las simpatías en las encuestas sin acudir a esa figura de entregarles caprichosamente una gubernatura”.

Por otra parte, sobre la posibilidad de que se realice otro periodo extraordinario para discutir la ley secundaria de la reforma constitucional en materia de la intervención extranjera, el coordinador dijo que, hasta el momento, no se tiene contemplado.

“Cada vez se esfuma la posibilidad de un periodo extraordinario. Porque vienen ya etapas preelectorales. De hecho, ya inicia todo el proceso interno de los partidos. Y no creo que haya un periodo extraordinario. Vamos a esperar hasta septiembre el periodo ordinario de sesiones”.

Consultado sobre las afiliaciones “fake” de Morena y la resolución que el TEPJF hizo al respecto, el diputado detalló que “siendo una resolución del tribunal, la respeto, no favoreció a Morena y esa es una clara muestra de que funciona de manera autónoma y objetiva.

“No, no, he visto la resolución, no he leído la resolución o los resolutivos, pero lo que haya resuelto es la última instancia en materia electoral y siempre acato las decisiones del tribunal. Me dicen que lo que fue no es una trampa, lo que se hizo fue que usaron otro método, no el que usa el INE.

“Pusieron otra aplicación que el INE no autorizó. El INE tiene una aplicación para la filiación y parece que Morena acudió a otra aplicación, no que sea una trampa, simplemente que no usaron la aplicación del INE”.

Sobre avance de la derecha en América Latina, compartió que “el péndulo político apenas hace unos 10 años favoreció a la izquierda y ha oscilado de manera radical y ahora la mayor parte de estados nacionales están gobernados por la derecha o la ultraderecha, hablo de Argentina, de Chile, de Bolivia, de muchos lugares, de Perú incluso, que todavía están por la definición.

“Nadie puede negar que la ultraderecha está avanzando en América Latina, todo, la influencia del imperio de la ultraderecha es enorme y si tiene una enorme influencia en estos estados nacionales”.

Al responder la pregunta sobre si “Estados Unidos pueda meter la mano en el proceso electoral” de México, Monreal Ávila dijo: “no quiero adelantarme, pero ya hay una vacuna para eso. No, no hay temor. Es prevención y la prevención siempre es buena. Estamos tranquilos y seguros de que la izquierda en México, más bien las fuerzas progresistas van a seguir predominando porque ha habido mucho trabajo.

“Tenemos una presidenta estupenda, un ejemplo de mujer honestidad, en capacidad, en prudencia y creo que vamos a continuar luchando por mantener este proceso de transformación que vive México y que, aunque nos quedemos aparentemente solos en el continente, va a lograrse mantener la fuerza progresista en el gobierno”, concluyó.