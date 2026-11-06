Dictan 16 años de prisión a dos hombres por el tráfico de 83 migrantes en Nuevo León

Por transportar ilegalmente a 83 migrantes centroamericanos, entre ellos 33 menores de edad, a bordo de un camión de carga, dos hombres recibieron una sentencia de 16 años y 10 meses de prisión, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditara su responsabilidad penal por delitos en materia migratoria y contra la salud.

Los sentenciados fueron identificados en la información proporcionada como Víctor "N" y Jacob "N", quienes también deberán pagar una multa de un millón 37 mil 573 pesos, de acuerdo con la resolución judicial.

La investigación se remonta a octubre de 2023, cuando elementos de Fuerza Civil de Nuevo León interceptaron un camión tipo torton que circulaba por la carretera Anillo Periférico 100, en su conexión con la carretera a Nuevo Laredo, a la altura de la colonia Cosmópolis, municipio de Apodaca.

Durante la inspección de la unidad, los agentes estatales descubrieron que en su interior viajaban 83 personas procedentes de Centroamérica, de las cuales 33 eran menores de edad, quienes fueron rescatadas y quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes.

En el vehículo, los policías también localizaron un envoltorio con metanfetamina y una pipa de vidrio, objetos que fueron incorporados a la carpeta de investigación como parte de los indicios recabados durante la detención.

Tras el operativo, los dos hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que inició las diligencias para determinar su participación en el traslado ilegal de personas extranjeras por territorio mexicano.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León reunió las pruebas y presentó los elementos necesarios ante la autoridad judicial para acreditar los delitos de transporte ilícito de migrantes, con la agravante de trasladar menores de edad, y posesión simple de metanfetamina.

Durante el proceso penal, la representación social federal expuso las circunstancias de la detención, el hallazgo de los extranjeros dentro del vehículo de carga y el aseguramiento de la sustancia prohibida.

Los elementos probatorios fueron suficientes para que la autoridad judicial emitiera una sentencia condenatoria de 16 años y 10 meses de prisión, además de imponer la sanción económica superior al millón de pesos.

La resolución judicial puso fin a esta etapa del proceso penal iniciado tras el operativo de octubre de 2023, cuando las autoridades estatales detectaron el traslado ilegal de decenas de personas extranjeras por una de las principales vías carreteras de Nuevo León.