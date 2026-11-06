Desmantelan narco laboratorio en Puebla y atacan a militares en Sinaloa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fuerzas federales descubrieron y desmantelaron un laboratorio clandestino donde se fabricaba metanfetamina en Puebla.

El lugar estaba dividido en 11 zonas y durante el operativo fueron encontrados 587 costales con sustancias químicas y 179 objetos utilizados para elaborar drogas. Tras asegurar todo el material, elementos del Ejército Mexicano destruyeron las instalaciones.

Militares atacados

En otro operativo, ahora en Navolato, Sinaloa, un grupo de militares fue atacado a balazos mientras realizaba recorridos de reconocimiento por la zona. Los soldados respondieron a la agresión y, durante el enfrentamiento, murieron tres presuntos integrantes de un grupo delictivo.

En el lugar quedaron aseguradas tres armas largas, cargadores, cartuchos y un vehículo.

Harfuch destacó que, desde que comenzó el gobierno de Claudia Sheinbaum, las fuerzas federales han desmantelado más de 2 mil 700 laboratorios clandestinos y puntos utilizados para fabricar metanfetamina.

El funcionario aseguró que estos operativos buscan golpear tanto las operaciones como las finanzas de los grupos criminales, además de recuperar la tranquilidad en Sinaloa y proteger a la población.