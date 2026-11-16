135 homicidios ensombrecen el último puente de 2026

Durante el último fin de semana de “Puente” de 2026, con motivo del 116 Aniversario de la Revolución Mexicana, se cometieron 135 homicidios dolosos en el país, de acuerdo con los datos recopilados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Fueron 37 asesinatos el viernes 13 de noviembre, 48 el sábado 14 y 50 el domingo 15, a partir de las cifras preliminares publicadas por el gabinete de Seguridad.

En esta ocasión el Estado de México y Sinaloa se ubicaron como las entidades con mayor violencia letal, en este periodo, con 14 personas asesinadas.

Le siguió la Ciudad de México con 12 homicidios dolosos, Baja California con 11 casos; Guanajuato y Guerrero tuvieron 10 asesinatos y Oaxaca con 8 muertes violentas.

El informe Víctimas reportadas por el delito de homicidio, Fiscalías Estatales y Dependencias Federales del SESNSP estableció que el pasado fin de semana, en Oaxaca se registraron 8 casos.

Chihuahua y Michoacán reportaron 7 asesinatos por entidad; en Jalisco, Tabasco y Veracruz fueron asesinadas 6 personas, por estado; con 5 casos por entidad quedaron registrados Morelos y Puebla.

En Hidalgo se cometieron 4 homicidios dolosos, en Chiapas fueron otros 3 casos y en Colima se reportaron 2 asesinatos el pasado fin de semana.

El informe preliminar del SESNS estableció que, en la primera quincena de noviembre, en el país fueron asesinadas 571 personas, para un promedio de 38.1 casos por día.