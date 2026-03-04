Mundial impulsa auge de mujeres aficionadas al fútbol en América Latina

Con el Mundial cada vez más cerca, el mapa del negocio futbolístico en América Latina está cambiando de forma acelerada.

El crecimiento sostenido de las mujeres como consumidoras de fútbol no solo rompe estereotipos históricos, también redefine la manera en que clubes, patrocinadores y plataformas digitales deben relacionarse con su audiencia.

Durante décadas, la industria trató a las aficionadas como un público marginal. Hoy, los números cuentan otra historia.

De acuerdo con el informe GWI Sports, el 62% de las mujeres latinoamericanas afirma seguir fútbol de manera habitual, muy por encima del promedio global, que ronda el 37%. Esta diferencia convierte a la región en uno de los mercados femeninos más dinámicos del planeta en términos de consumo futbolístico.

La afición femenina lidera el crecimiento del consumo digital y la conversación sobre fútbol en la región. Infobip

Un crecimiento que ya se refleja en el entorno digital

El auge no es solo declarativo; se traduce en comportamientos concretos.

En países como México, Argentina, Chile y Perú, la audiencia femenina en plataformas de streaming deportivo ha crecido de manera sostenida desde 2022, superando el 60% en el periodo 2022-2025. Esto confirma que las mujeres no son espectadoras ocasionales, sino protagonistas activas del ecosistema digital del fútbol.

Este fenómeno desmiente la idea de que el interés femenino es reciente o superficial. Lo que ha cambiado no es la pasión, sino la visibilidad y el reconocimiento del mercado.

La afición femenina lidera el crecimiento del consumo digital y la conversación sobre fútbol en la región. Infobip

Más que espectadoras: líderes de conversación y decisión

El papel de las mujeres en el fútbol actual va más allá de ver partidos. Ellas:

Impulsan la conversación en redes sociales durante los encuentros.

Presentan mayores tasas de conversión en e-commerce deportivo.

Influyen en la compra de experiencias familiares, boletos y paquetes oficiales.

Un análisis de Nielsen Sports junto con PepsiCo proyecta que, para 2030, el fútbol femenino estará entre los cinco deportes con más seguidores a nivel mundial, superando los 800 millones.

La afición femenina lidera el crecimiento del consumo digital y la conversación sobre fútbol en la región. Getty Images

Además, se estima que alrededor del 60% de su base de aficionados estará compuesta por mujeres, algo inédito en disciplinas deportivas de gran escala.

Este cambio obliga a replantear estrategias. Ya no se trata de campañas genéricas, sino de construir experiencias personalizadas y relevantes.

El smartphone: la nueva cancha principal

El partido más decisivo no siempre se juega en el estadio, sino en el teléfono móvil. Las aficionadas actuales desean interactuar en tiempo real, opinar sobre jugadas, participar en encuestas y acceder a contenido exclusivo desde aplicaciones que forman parte de su vida diaria, como WhatsApp.

El Sports Fan Engagement Report elaborado por Infobip revela que el 41% de las aficionadas sigue casi todos los partidos y actualizaciones relacionadas con su equipo, considerándolo una parte central de su identidad.

La afición femenina lidera el crecimiento del consumo digital y la conversación sobre fútbol en la región. Canva

Además, el 78% desea recibir contenido exclusivo, acceso anticipado a boletos o merchandising mediante canales de mensajería directa.

Esto demuestra que la relación ya no es unidireccional. Las fans no solo consumen información: la crean, la comparten y la exigen en formatos inmediatos y personalizados.

Una oportunidad estratégica para marcas y clubes

El crecimiento de la audiencia femenina no es una moda pasajera, sino una transformación estructural del mercado deportivo.

Las marcas que comprendan este fenómeno y diseñen estrategias basadas en omnicanalidad, datos en tiempo real y automatización inteligente podrán eliminar sesgos históricos y conectar con segmentos que antes fueron subestimados.

“El crecimiento de la audiencia femenina en el fútbol no es una tendencia pasajera, es una transformación estructural del mercado. Las marcas que entiendan sus motivaciones, hábitos digitales y expectativas de interacción no solo ganarán visibilidad durante el Mundial, sino que construirán relaciones de largo plazo basadas en experiencias auténticas y personalizadas”, afirma Angélica Arévalo, gerente de Industrias de Infobip para LATAM.

En un torneo global como el Mundial, la diferencia competitiva no estará solo en la visibilidad publicitaria, sino en la capacidad de ofrecer experiencias auténticas, relevantes y oportunas.

La pregunta ya no es si las mujeres aman el fútbol; la verdadera interrogante es si el ecosistema deportivo está listo para escucharlas y dialogar con ellas en el canal correcto y en el momento preciso.

WFH